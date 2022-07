Sette anni di birreria! - svuotafusti + djset

7 è un numero importante.

E' un numero primo; è il numero che racchiude la completezza per i buddisti, indica i doni dello spirito; 7 sono le virtù e i vizi capitali e...

7 sono anche gli anni che ormai ci accingiamo a raggiungere nella nostra avventura qui in Birreria, tra birre spillate, nuove amicizie, risate, eventi, gioie, difficoltà e notti insonni ma portatrici di una soddisfazione che è poi la felicità di aver potuto donare, in questi sette anni, qualcosa di positivo a tutti coloro che sono passati da qui.



Essendo la ricorrenza bella importante, per venerdì 8 luglio, a partire dalle ore 19:30 organizzeremo per tutti voi amiche e amici di "Attenti al Luppolo" uno SVUOTAFUSTI bello pimpante con, a seguire dalle 21e30, la "MUSIC SELECTION" del nostro amico artista Francesco Meo!



In attesa di BIRRA G'NOSTRA 2022 - 22.23.24 Luglio - se vi va ci vediamo tutti venerdì sera in Birreria per testare fegati e allegria.