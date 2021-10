Recital lirico, musiche di Mozart, Rossini, Bellini, Verdi e Puccini

Domenica 7 novembre 2021 alle ore 19.00 Palazzo Pesce accoglie il concerto finale della Masterclass per cantanti lirici tenuta da Maria Grazia Pani, cantante e didatta riconosciuta a livello internazionale.



Un recital operistico in Puglia in cui a essere protagonisti saranno i sette allievi provenienti da tutta Italia: le loro voci faranno rivivere le melodie immortali dei geni dell’opera, da Claudio Monteverdi a Giacomo Puccini passando per Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi, Jules Massenet, Gioacchino Rossini e Gaetano Donizetti, dopo il lavoro di approfondimento degli aspetti legati a tecnica, stile, interpretazione svolto nei tre giorni precedenti sotto la cura attenta e sensibile di Maria Grazia Pani, soprano dal repertorio vasto ed eclettico, un’artista presente sui palcoscenici più blasonati in qualità di cantante, regista e librettista di opere liriche e insegnante appassionata con numerosi allievi vincitori di concorsi Internazionali (Aslico, Rubini, Beppe De Tomasi, Valerio Gentile), e attualmente docente di Canto lirico al Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari.



Ad accompagnare al pianoforte sarà Angela Zaccaria, pianista accompagnatrice e vocal-coach, specializzata in musica da camera e vocale, formazione con docenti del calibro di Aldo Ciccolini e Sergio Perticaroli, e collaborazioni con Santa Cecilia a Roma, Fondazione Petruzzelli di Bari e Università di Reno in Germania.



Al termine della serata saranno consegnati gli Attestati di frequenza dell’Atelier delle Arti.

