7 paintings - musiche per sette dipinti di Gianni Mimmo al Maul!

Officina dell’Arte presenta il prossimo venerdì 24 novembre al MAUL!, il Castello Contemporaneo di Mola di Bari, 7 PAINTINGS, progetto solista del sassofonista e compositore Gianni Mimmo, che attraverso il suono e la pratica improvvisativa interpreta sette dipinti di celebri pittori, portando il pubblico in uno stimolante percorso musicale e in una più profonda consapevolezza dei pesi drammatici e timbrici in gioco.



SINOSSI

"Questo progetto in solo è parte di un corpus più ampio nel quale trova possibilità espressiva la mia investigazione sulla forma.

Nella formula del solo, e in particolare nella pratica improvvisativa, avverto sempre qualcosa di meraviglioso e qualcosa di terribile. Nel solo c’è una nudità, una inesorabilità, un peso drammatico e una leggerezza che possono essere compresi o rimanere fuggevoli.

Un rapporto con il silenzio così diretto e inevitabile che ogni suono sembra essere frutto di una responsabilità più forte.

Un mio maestro diceva che improvvisare in solo è sempre questione di vita o di morte."



BIOGRAFIA

Gianni Mimmo ha costruito una reputazione internazionale grazie ad una voce di sax soprano peculiare ed una ricerca personale irriducibile.

Il suo tratto distintivo è l’accostamento fra distanti declinazioni artistiche, il suo stile si avvale di una conoscenza profonda dello strumento e di una coscienza sonora che è elemento costitutivo del suo linguaggio espressivo.

Interessato da sempre alla contaminazione fra le arti ha partecipato a numerose attività inter-disciplinari, con particolare attenzione al rapporto musica-testo e musica-immagine.

Il suo lavoro è stato ottimamente recensito dai più importanti magazine e le sua collaborazioni includono, fra molti altri nomi quali: John Russell, Harry Sjöström, Alison Blunt, Lisa Mezzacappa, Vinny Golia, Satoko Fujii, Joe Fonda, Renee’ Baker, Elisabeth Harnik, Clementine Gasser, Daniel Levin, Benedict Taylor, Jean-Michel van Schouwburg, Hannah Marshall, Lawrence Casserley, Martin Mayes, Teppo Hauta-hao, Achim Kaufmann, Matthias Bauer, Garrison Fewell, Nicholas Isherwood, Gianni Lenoci, Xabier Iriondo, Cristiano Calcagnile, Nicola Guazzaloca, Peter Brötzmann, Enzo Rocco, Angelo Contini, Stefano Pastor, Stefano Giust, Alessio Pisani, Michele Marelli.

Collabora con danzatori, poeti, video-makers, performance teatrali. Gran parte della sua attività concertistica si svolge in tutta Europa, Stati Uniti, Giappone in rassegne e festival internazionali.

È fondatore e direttore artistico della label indipendente Amirani Records.



---



Officina dell’Arte - APS, vincitore Luoghi Comuni - iniziativa promossa dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI finanziata con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.