70’s Cinema Hits” di SinedriOrchestra al Teatro Mercadante

Domenica 3 dicembre, ore 19:30 al Teatro Mercadante di Altamura, imperdibile appuntamento per rendere omaggio alle più belle colonne sonore del cinema anni ’70. La SinedriOrchestra, diretta dal M° Alfredo Luigi Cornacchia, ci trasporterà indietro nel tempo eseguendo alcune tra le più iconiche musiche da film di compositori quali Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Gato Barbieri, Franco Micalizzi, Stelvio Cipriani, Goblin e molti altri.

Spazio a diversi filoni cinematografici della decade anni ’70-‘80: dai polizieschi di Micalizzi alle commedie all’italiana, fino a “Le avventure di Pinocchio” antesignano delle moderne fiction e la celebre colonna sonora del pianista e compositore Fiorenzo Carpi. La musica costituisce da sempre una parte fondamentale della cosiddetta “settima arte”, arrivando addirittura a diventare importante per conto proprio, indipendentemente dal film in cui è inserita, in quanto viene riconosciuta come un vero e proprio capolavoro artistico.

Non solo grandi successi ma un’operazione di ricerca di musiche meno note al grande pubblico ma altrettanto significative e suggestive come “L’anatra all’arancia” di Trovajoli e “Le foto proibite di una signora perbene” di Morricone.

Una serata per sognare e rivivere insieme la magia del cinema perché gli ingredienti per rendere un film indimenticabile sono una buona trama, un cast scelto alla perfezione, una gran scenografia e… una coinvolgente colonna sonora!

L’evento rientra nella Stagione Concertistica 2023 del Teatro Mercadante.

Direzione Artistica Leonardo Colafelice

Prossimi appuntamenti:

21 gennaio ’24 - “Rhapsody” Orchestra Filarmonica Campana

10 marzo ’24 - “The Big B’s” Janoska Ensemble

21 aprile ’24 - “Le Quattro Stagioni” Laura Marzadori & I Solisti Lucani