88 frequenze al Teatro Abeliano

88 FREQUENZE

con Antonella Carone

Regia Giulia Sangiorgio

Drammaturgia Eliana Rotella

Scene e costumi Tommaso Lagattolla

Assistente scene e costumi Antonella Voicu

Video maker e sound designer Andrea Centonza

Consulenza tecnica Fabio Brusadin

Organizzazione Chiara Donadoni

Produzione Compagnia CORPORA





Un’attrice in scena, un set illuminato e uno smartphone in presa diretta. Il tentativo di raccontarsi che costantemente fallisce, non basta a sé stesso perché c’è sempre qualcosa che resta fuori dalle infinite narrazioni di sé. E poi c’è il racconto di un’altra attrice, Hedy Lamarr, la diva geniale che ha inventato il Wi-Fi, definita nell’epoca d’oro di Hollywood "la ragazza più bella del mondo". Forse oggi il suo nome non vi dice niente. Ebrea, austriaca di nascita americana d’adozione appena maggiorenne fugge da Vienna lasciandosi alle spalle un matrimonio con un mercante d'armi e la nazione in futura preda dell’invasione nazista. Quando Lamarr inventa un sistema per evitare che i siluri della marina americana siano intercettati dai tedeschi il suo brevetto non le viene riconosciuto: inconcepibile che l’attrice in topless del contestato film "Estasi" possa essere anche un genio dell’ingegneria bellica. Un’intuizione alla base delle moderne tecnologie di Bluetooth e Wi-Fi. Un’invenzione da 31 miliardi di dollari, di cui la sua ideatrice non vedrà un centesimo. Cosa resta nel salto tra due epoche? Forse la difficoltà di essere tante cose, nello stesso corpo, con la stessa faccia. È difficile perché sembra che si possa credere solo a un personaggio alla volta.