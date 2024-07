Ad Alberobello '88 gradi fuori summer festival - 2° edizione'

Due band ospiti della serata 88 GRADI Fuori Summer Fest - 2° Edizione, a breve tutte le info su tutto quello che sarà presente durante l'evento!



- BUCKWISE

I Buckwise sono un gruppo dream pop e IDM attivo dal 2018. Pubblicano il loro primo disco “Turning Point” per l’etichetta “La Rivolta Records” nel 2019. Dopo il tour promozionale, il gruppo intraprende subito una nuova strada modificando la sua idea musicale. L’attitudine indietronica e la contaminazione con sonorità piene e stratificate danno vita ad orchestrazioni sintetiche dal forte impatto emotivo. Un percorso sonoro in perfetto equilibrio tra analogico e digitale che lascia spazio a interpretazioni mai univoche. I testi, in lingua inglese, sono un punto di vista ermetico sulla realtà che ci circonda, riflessioni che risuonano in contesti eterei scanditi da incastri ritmici incalzanti. Su queste basi compositive comincia la collaborazione con Francesco Cerasi, noto compositore di colonne sonore per cinema e serie tv prodotte tra gli altri da Amazon Prime Video, BBC, Rai, Sky Cinema, Lucky Red, Medusa Film, Mediaset, Eagle pictures, Colorado Film. I Buckwise firmano quindi un contratto editoriale con la sua etichetta, Bonimba, nel 2022. Dal 2023 entrano nel roster Dischi Uappissimi con il lancio dei primi singoli “Older” e “Best End” con in previsione l’uscita del nuovo album per il 2024.

Nel 2023/2024 si esibiscono in Europa al PROtFest di Bijeljina (Bosnia) al Tallinn Music Week 2024 in Estonia e al FIMU Belfort 2024 in Francia.





Roberto Matarrese: voce, elettronica, basso, chitarra

Nicola Galluzzi: banjo, tromba,synth

Lorenzo L'Abbate: chitarra, tastiere, basso, voce

Francesco Lombardi: chitarra, sassofono, basso, synth

Michele Granito: batteria, voce



88 GRADI Fuori Summer Fest - 2° Edizione

giovedì 1 agosto - ore 20:00

Centro Sportivo FREESTYLE

Contrada Marraffa - Alberobello (BA)



Ingresso libero!



- MUNDIAL

Mundial è un progetto di Carmine Tundo, Roberto Mangialardo e Alberto Manco, tre musicisti salentini da sempre attivi nel circuito indipendente musicale italiano. Nel 2020 decidono di dar vita ad un nuovo progetto, nato dalla necessità di sperimentare un percorso sonoro che parta dalle radici della musica pugliese fino ad arrivare alle nuove frontiere dell’elettronica moderna.

Da qui l’idea di Mundial, un laboratorio sonoro e visivo, un ponte tra passato e futuro, che recupera le storie e le filastrocche recitate dai nonni e le inserisce in un contesto sperimentale, fondato su un sound creato partendo dai campionamenti dei suoni del paesaggio pugliese, editati e trasformati in pattern ritmici.

Il primo lavoro discografico della band è Scercule, termine salentino che indica piccoli oggetti di uso comune di varia tipologia (cianfrusaglie), che verrà pubblicato giovedì 7 ottobre 2021 su tutti gli store digitali, prodotto con il sostegno di Puglia Sounds per l’etichetta luovo e distribuito da Artist First. Nello stesso anno parte lo “Scercule Tour” che li vedrà esibirsi in più di 100 concerti in tutta Italia, suscitando enorme curiosità tra la critica e gli addetti ai lavori per la commistione tra tradizione e futuro.

Nel 2021 inoltre approdano in Rai, nella Backing band del programma “Tonica” in onda su RAI 2 e “ Meraviglioso Modugno” in onda su Rai 1, dove Carmine Tundo ricopre anche il ruolo di responsabile musicale.

Il secondo album della band si chiamerà “Culacchi” ed uscirà il 19 giugno 2023.



LINE-UP:

Roberto Mangialardo – Mandolino e voci



Carmine Tundo – Produzione, Synth e voci