Arriva il Kia Tour Sportage: una gamma elettrificata in grado di ispirare

Da lunedì 14 marzo fino a domenica 20 marzo, presso il centro commerciale Casamassima (BA), si svolgerà una tappa del tour di Kia dedicato a Sportage e alla gamma elettrificata con la collaborazione della concessionaria di zona, Euromotor Automobili SRL.

Kia Sportage si ripresenta dopo cinque generazioni come il perfetto connubio tra eleganza e sportività, un prodotto che vanta una gamma completa di motori elettrificati in grado di coniugare il piacere di guida alla massima efficienza energetica. Da sempre Sportage è stata la vettura più rappresentativa della gamma Kia in Italia, anche se dal 2021 è stato affiancato da un altro prodotto iconico, il crossover completamente elettrico EV6, recentemente vincitore del prestigioso titolo di “Car of The Year 2022”.

EV6 rappresenta il percorso di cambiamento del brand a livello globale, una trasformazione radicale che colloca Kia tra i marchi automotive che si candidano di diritto alla leadership della mobilità elettrica del futuro. A riprova di ciò entro la fine del 2025 Kia prevede di offrire sul mercato una gamma completa di ben 11 modelli elettrici.

Il Tour promuove anche una collaborazione con 3Bee – un’azienda italiana che sviluppa tecniche intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Per un anno Kia “adotterà” un’arnia per ogni regione toccata dal tour contribuendo alla protezione di oltre 300.000 esemplari, all’impollinazione di 300 milioni di fiori e alla produzione di più di 150kg di miele per ogni alveare adottato.