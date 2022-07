“Parole e Musica” incantano il Puglia Village in una serata unica

Cantautore, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico, Enrico Ruggeri è il protagonista della seconda tappa dell’evento “Parole e Musica”.



Il format proposto da FMedia proverà a svelare l’intera carriera dell’artista Ruggeri durante la serata di giovedì 4 agosto, in programma nella piazza principale del Puglia Village alle ore 20,30, nella quale il dialogo a tutto campo con gli speaker di Radio Selene, partner ufficiale dell’evento, si alternerà all’esibizione di Enrico Ruggeri sul palco della Land of Fashion pugliese con i suoi grandi successi che fanno parte della storia musicale del nostro Paese.



Nell’occasione del bellissimo evento serale i punti vendita di Puglia Village resteranno aperti straordinariamente dalle ore 10 alle 22, con offerte imperdibili sugli articoli delle collezioni estive.

Il milanese Enrico Ruggeri, autentico fenomeno del panorama musicale italiano e non solo, ama spaziare dal rock (nasce come cantautore dei Decibel, prima punk band italiana) alla più sofisticata musica d'autore, con molte delle sue canzoni interpretate dai più grandi cantanti italiani.



Ha all'attivo trentuno album, con quattro milioni di dischi venduti e più di 2mila concerti fatti. Vincitore due volte del Festival di Sanremo, con ben quattro premi della critica. Ha all'attivo otto libri, tra cui tre romanzi, e numerose conduzioni di programmi televisivi e in radio. Impossibile racchiudere in poche righe la sua produzione discografica, tra cui spiccano alcune canzoni molto amate come “Quello che le donne non dicono”, “Il mare d'inverno” e “Mistero”, solo per citarne alcune.

Il nuovo album di Enrico Ruggeri, “La rivoluzione”, pubblicato a marzo scorso, è un racconto fatto di undici tracce sulle quali ha lavorato negli ultimi due anni. “La rivoluzione” è un concept album in cui Ruggeri non ammette freni: canta di grandi ideali traditi, ma anche di necessarie spinte emotive che resistono nel tempo, dove il cantautore racconta tutto ciò che accade all’esterno. Che sia nelle nostre strade o nei nostri cuori, spesso distratti e incuranti della rivoluzione che attendono.

Le parole di Annalisa Evangelista, center manager di Puglia Village:

“Abbiamo sposato l’idea del format di FMedia, ‘Parole e Musica’, nel quale l’emozione del concerto si mescola al dialogo intimo con il protagonista, anche per il valore artistico di personaggi come Enrico Ruggeri. Durante il nostro evento, che il Village mette a disposizione di tutti in maniera completamente gratuita, il pubblico ha l’occasione di entrare in contatto con l’artista in maniera diretta, ascoltando dallo stesso Ruggeri la sua storia a trecentosessanta gradi. Tutto questo mi sembra molto adatto allo stile della nostra Land of Fashion”.