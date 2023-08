Musica dal vivo, gastronomia e birra: ad Alberobello la serata finale di 'Trulli n’ Beer'

Dieci imperdibili serate di musica e divertimento per tutta la famiglia volate via tutte d’un fiato tra boccali di birra e prodotti tipici del territorio, prima del gran finale in programma domani alle ore 21 con l’attesa serata di cabaret.

Domenica 27 agosto salgono sul palco del Trulli n’ Beer due fuoriclasse della comicità italiana: da Made in Sud gli Arteteca, da Zelig e Striscia la Notizia Roberto Lipari! I primi a esibirsi saranno Monica Lima ed Enzo Luppariello, componenti del celebre duo che da tempo fa impazzire il pubblico del piccolo schermo e gli utenti del web con l’imperdibile show Senza filtri. I due sono una coppia anche nella vita reale, e la grande sintonia che li unisce, mischiata con la passione e l’impegno che caratterizzano le loro esilaranti performance, ha portato gli Arteteca al successo soprattutto nel famoso programma televisivo Made in Sud in onda su Rai 2. Il duo napoletano ha avuto grandi consensi anche nelle sale cinematografiche con le pellicole Vita, Cuore, Battito e Natale a Londra, quest’ultimo prodotto dalla Filmauro nel 2016. Due anni più tardi il debutto sul grande schermo con la regia di Lello Arena nel film Finalmente sposi. A seguire salirà sul palco del Trulli n’ Beer un altro protagonista della televisione italiana: Roberto Lipari. Vincitore nel 2016 di Eccezionale Veramente, il primo talent per comici targato La7, l’attore palermitano è conosciuto perfino agli utenti di internet per aver mescolato con grande abilità il linguaggio comico tipico della piattaforma digitale dell’informazione, alla riflessione e alla poesia. Per due anni Lipari è stato ospite fisso nel cast di Colorado su Italia 1, si è fatto apprezzare in tv prima come inviato e poi conduttore di Striscia la Notizia (Canale 5) in coppia con Sergio Friscia, ed ha debuttato al cinema come regista nel film So tutto di te. Roberto Lipari salirà sul palco di Viale Einaudi, a due passi dal centro storico di Alberobello, con il suo attesissimo spettacolo E ho detto tutto. Per acquistare gli ultimissimi biglietti disponibili è possibile collegarsi on-line sul circuito VivaTicket, recarsi direttamente ad Alberobello presso il villaggio Trulli n’ Beer di Viale Einaudi, oppure negli esercizi commerciali convenzionati: Central Bar (Corso Vittorio Emanuele n. 49), 88 Gradi Caffè & Gusto (Via Piave n. 12), L’incontro Lounge Bar (Via Antonio Segni n. 6), PNK Sportswear (Largo Trevisani n. 18). Ticket disponibili nei settori A/B a € 25,00, C/D a € 20,00 (in entrambi i casi è possibile acquistare il ridotto dai 4 ai 12 anni). Con l’ultima serata dedicata al cabaret si abbassa il sipario sull’edizione 2023 del Trulli n’ Beer, la festa eco-sostenibile ideata dall’Associazione Pinnacoli del presidente Franco Miccolis che si svolge ad Alberobello all’interno di un’area attrezzata di circa 7mila metri quadrati con stand dislocati lungo il percorso da Viale Einaudi fino a Via Nino Rota, oltre a due parchi con giostre e gonfiabili pensati per i bambini. Il Festival è promosso dal Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia e patrocinato dall’assessorato Manifestazioni e Spettacoli del Comune di Alberobello, che ha inserito l’evento nella programmazione estiva comunale We are in Trulli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della manifestazione su www.trullinbeer.it. Seguiteci anche su Facebook e Instagram cercando Trulli n’ Beer per rimanere sempre aggiornati!