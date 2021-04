A Bari il sit-in per la Giornata Internazionale della Danza

La Mobilitazione Nazionale #maipiusenza rientra nella rosa di iniziative indette e organizzate da Assodanza Italia per celebrare la Giornata Internazionale della Danza.

In 8 piazze italiane, attraverso la presenza di allievi, insegnanti, danzatori e direttori, AssoDanza Italia intende comunicare in modo evidente e altisonante il senso di mancanza profonda, di desolazione interiore, generato dall’assenza di ciò che contraddistingue la nostra professione: il lavoro in sala con i nostri ragazzi, coronato dalla possibilità di vederli danzare in teatro.

Per rendere visibile al meglio questo messaggio, ADI ha attivato 8 siti in Italia, che realizzeranno un SIT-IN uniforme, con il medesimo dress-code e rappresentando lo stesso tema in varie declinazioni.

I luoghi del SIT-IN saranno in collegamento tra loro attraverso una lunga diretta Facebook sulla pagina di AssoDanza Italia, che andrà avanti tutta la giornata del 29 aprile.

Accanto ai sit-in nelle piazze ci sarà un momento in diretta facebook da Bari dalla pagina di Assodanza a cura del coordinamento regionale Puglia diretto da Simona De Tullio, con la partecipazione dei centri di formazione di Bari: Accademia Unika, The Studio, Scarpette Rosa, Danza e Dintorni, Nuova Danzarte. Cinque danzatrici saluteranno simbolicamente l’Italia dal Waterfront di San Girolamo alle 19, un luogo simbolico tanto caro al Sindaco della città, luogo di rinascita e di speranza.