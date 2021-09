A Bari la lezione-performance 'Freedom Has Many Forms' della compagnia Ateliersi

Torna il Bari International Gender Film Festival con un altro evento targato BIG Factory: sabato 18 settembre, alle 22, in Strada Verrone 21 a Bari (su una terrazza dell'edificio, nel cuore della città antica) si terrà la lezione-performance «Freedom Has Many Forms» della compagnia Ateliersi, con in scena la direttrice artistica Fiorenza Menni e Andrea Alessandro La Bozzetta. In questo spettacolo - rinnovato nel 2021 appositamente per il BIG e realizzato in collaborazione con «BiArch - Bari International Archifestival» e «Cantiere-evento» - Ateliersi esporrà materiali che raccontano le vicende legate alle scritte sui muri della città. Verranno rivelati piccoli segreti, microstorie, aneddoti sugli autori delle scritte e sull’atto di scrittura o imbrattamento. Ateliersi esplora le tracce urbane di oggi e di ieri, le scova anche attraverso libri, riviste, collezioni private, e le trasforma in nuove drammaturgie, realizzando una performance che celebra la strada come confine mobile e indefinito tra pubblico e privato.

Costo biglietto 7 euro (capienza massima 40 persone), botteghino aperto sabato 18 dalle 20,30 alle 21,30 al Reverso Unconventional Bistrot (Strada Vallisa 79), dalle 21,45 la vendita prosegue al meeting point di Strada Verrone 21. Si accede esclusivamente con Green Pass in corso di validità.

Lo spettacolo di Ateliersi è la naturale conclusione di «Bari Urban Spray Lexicon», che da martedì 14 a venerdì 17 settembre si sta svolgendo a Spazio 13 a Bari (via de Cristoforis 8). È un laboratorio a cura di Fiorenza Menni, che nasce come una ricerca drammaturgica e performativa sulle scritte che appaiono e scompaiono dai muri delle città. Ateliersi raccoglie le scritte di oggi fotografandole e annotandole, e recupera quelle del passato scovandole in libri, riviste, raccolte private. Dal materiale raccolto compone nuove drammaturgie che fissano sulla carta le espressioni altrimenti fugaci, di brevissima durata: poemi e poemetti in versi diventano così una modalità di conservazione dell’effimero. Ateliersi pone il suo sguardo sulla strada abitata da persone anonime, dove il confine tra pubblico e privato emerge mobile e indefinito.

Il Bari Urban Spray Lexicon, in particolare, è un laboratorio pratico per l'interpretazione e la scrittura. Con un’attenzione specifica sul quartiere Libertà della città, grazie alla residenza offerta ad Ateliersi e al rapporto tra corpi e spazi urbani, da sempre oggetto di ricerca ed approfondimento del BIG. Vengono proposti ai partecipanti esercizi fisici-emozionali e di contemplazione del paesaggio urbano, capaci di sviluppare l’allenamento immaginifico per aprire alla restituzione attraverso la creazione di autonome forme di espressione, inseguendo la costruzione di un'autonoma modalità creativa per la scena. Il workshop è rivolto a chi vuole interpretare scrivere, suonare, raccontare ciò che vede e pensa, e per prendere posizione.