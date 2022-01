A Bitonto parte 'Il teatro guarda oltre' con lo spettacolo 'L’alloggio segreto'

Cinque date domenicali da gennaio ad aprile per la stagione 2021/2022 del Teatro Traetta dedicata ai ragazzi e alle famiglie.

Il progetto artistico, curato da Elisabetta Tonon con la collaborazione della Libreria Hamelin, s’intitola “Il teatro guarda oltre”, ed è inserito nella più ampia stagione teatrale del Comune di Bitonto in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Ad aprire la stagione sarà il 30 gennaio lo spettacolo L’alloggio segreto di e con Elisabetta Tonon, che ripercorre, alternando momenti comici e commoventi, la storia di Anna Frank e della sua famiglia ebrea perseguitata dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Il 6 febbraio sarà la volta di Anna Chiara Castellano Visaggi e Valentina Vecchio in scena con Bruno lo zozzo e gli amici immaginari. Lo spettacolo, prodotto da Granteatrino con la regia di Francesco Tammacco, è liberamente ispirato alle avventure di Bruno lo zozzo, personaggio ideato dall’illustrautore Simone Frasca protagonista di numerosi racconti per bambini.

Si richiama a una fiaba della tradizione orale inglese lo spettacolo Jack e il fagiolo magico (prodotto dalla compagnia La luna nel letto), che Maria Pascale porterà in scena il 6 marzo con la regia di Michele Campanale.

Ancora una fiaba in scena il 27 marzo con La principessa sul pisello. La produzione Teatri di Bari diretta da Lucia Zotti con Monica Contini, Deianira Dragone e Nico Masciullo rilegge l’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.

Chiuderà la stagione il 10 aprile lo spettacolo Celestina e la luna (coproduzione Crest-Teatri di Bari) con Maristella Tanzi e Anna de Giorgio, che firma la regia insieme a Damiano Nirchio. La protagonista è Celestina, bambina con un’immaginazione senza confini, sempre persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate, come quella di andare sulla luna.

Tutte gli spettacoli inizieranno alle ore 18. Il costo dei biglietti è fissato a 7,50 euro per la platea e 5 euro per gli ordini. Attiva anche la promozione “Vieni in gruppo” che prevede un ingresso gratuito per gruppi di 5 spettatori, di cui due adulti.