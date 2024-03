"A bordo di un guscio di noce" in scena al Teatro Casa di Pulcinella

"A bordo di un guscio di noce": una storia dolce ed avventurosa dedicata ai più piccoli. La trasposizione teatrale del racconto di Corrado Premuda è opera del Teatro Stabile La Contrada di Trieste i cui attori, Daniela Gattorno e Enza De Rose animeranno il palcoscenico del teatro Casa di Pulcinella di Bari.

Sabato 9 e domenica 10 marzo ore 18.00 al Teatro Casa di Pulcinella La Contrada Teatro Stabile di Trieste con A bordo di un guscio di noce, dal racconto di Corrado Premuda (ed. Bibl. di Pisino) con Daniela Gattorno e Enza De Rose. Spettacolo per bambini da 4-8 anni.

Il protagonista della storia è Bimbo, un ragazzino capriccioso, egoista, che appena scopre una cosa nuova si dimentica di ciò che gli piaceva fino a un attimo prima. Un giorno si dimentica anche del suo pesce rosso Glup che finisce dentro le tubature del bagno, passa nelle acque di scolo e si perde nel torrente del sottosuolo, nella grande caverna carsica sopra cui è costruita la città. Pentito e preoccupato per il suo amichetto, Bimbo – diventato piccolissimo grazie all’intervento del saggio albero di noce – parte all’avventura nelle viscere della terra a bordo di un guscio di noce.

L’avventurosa vicenda di Bimbo e del pesciolino Glup viene raccontata da due attrici. Alle loro voci e alla loro presenza, man mano che la storia procede, si vanno ad aggiungere oggetti che illustrano il fantastico universo di Premuda, ma che rimandano anche al mondo dei giochi infantili (sicuramente i miei…): marionette, burattini, libri pop-up, teatrini e modellini. Passando dal micro al macro, dal potere suggestivo della parola allo stupore della “macchineria teatrale”. La fascinazione del racconto e la magia del teatro.

Ingresso €8,00 per adulti e bambini a partire dai 3 anni; biglietti in vendita sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Vivaticket, presso il botteghino del teatro dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30, la domenica dalle 10.00 alle 12.30. Biglietto ridotto € 6,00 per gruppi a partire da 5

Infotel. 080 534 4660