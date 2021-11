"700 anni e non li diMOSTRA" Mostra d’arte con cene evento.

A celebrazione del settecentenario della morte di Dante Alighieri, si rinnova lo speciale sodalizio tra Palazzo Settanni, il museo MuDiAS e l’eclettica Associazione culturale "Contaminazioni d'Arte"dopo il successo registrato lo scorso settembre dall’evento “700 anni e non li diMOSTRA”, l’esposizione, curata da Contaminazioni d’Arte, torna ad essere fruibile nella splendida cornice di Palazzo Settanni, che ospiterà le suggestive opere artistiche dal 30 ottobre al 5 dicembre 2021.

Ad arricchire il progetto espositivo sarà "A cena con Dante… a Palazzo", ovvero tre imperdibili #cene #evento a tema, previste per il 30 ottobre, il 13 novembre e il 5 dicembre.

Ogni serata sarà un viaggio alla scoperta del Sommo Poeta fiorentino, tra immagini, suggestioni e sublimi versi. L’incontro culturale è a cura della professoressa Mariarosaria Colamussi, che ci guiderà in questo cammino dantesco, attraverso l’esegesi del linguaggio artistico degli espositori, un ponte tra passato e presente tradotto in loquaci immagini e avvolgenti colori.

Alla trascinante interpretazione dell’artista Clara Misceo saranno affidate le letture di versi danteschi, che allieteranno gli ospiti durante l’evento.

L’esperienza si concluderà con una cena inusuale ispirata ad ognuna delle tre cantiche della Divina Commedia, l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

Ecco il programma completo dell’iniziativa:

Apertura mostra con ingresso gratuito:

da sabato 30 ottobre a domenica 5 dicembre 2021, tutti i sabati dalle 17:30 alle 20:30 e tutte le domeniche dalle 10:00 alle 12:30.

In settimana si organizzeranno, previa prenotazione, visite guidate per le scolaresche.

"A cena con Dante… a Palazzo: l’Inferno"

Sabato 13 novembre, ore 19:00

PIGLIARE OCCHI PER AVER LA MENTE.

Fonti figurative dell’immaginario poetico dantesco.

Letture di versi danteschi.

Ore 20:30 cena a tema Purgatorio

"A cena con Dante… a Palazzo: il Paradiso"

Domenica 5 dicembre, ore 19.00

IL VISIBILE PARLARE.

Restituzioni artistiche di versi danteschi.

Letture di versi danteschi.

Ore 20:30 cena a tema Paradiso

La prenotazione è obbligatoria contattando il numero 080 4761848, oppure scrivendo all’indirizzo mail museopalazzosettanni@gmail.com.

In fase di prenotazione sarà necessario indicare i nominativi di tutti i partecipanti e un recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Ticket evento "A cena con Dante... a Palazzo": € 15,00 a persona comprensivi di cena.



Tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto della normativa anti diffusione del Covid19 vigente. L’accesso al Palazzo sarà, pertanto, consentito previa esibizione del green pass.

Organizzazione e promozione

- Marilena Pirulli e Graziana Loiotine - (Cultural Project Department Palazzo Settannni)

- Francesco Valenzano (Presidente Associazione "Contaminazioni d'Arte")

