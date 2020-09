A cena con Hagakure

Una serata in compagnia degli amici di Hagakure Fusion & Sushi di Bari, per un viaggio nella saggezza e nella tradizione millenaria del Sol Levante contaminata dalla fusione con ingredienti da ogni angolo del mondo.



Entrèe:



Crocchetta liquida in nigiri style (crocchetta di pane al nero di seppia, con cuore liquido Alioli Koreano, fettina di Salmone / Tonno, pesto XO, japan mayo, erba cipollina)



Tacos Tuna (Tacos con tartare di tonno con mayo ponzu affumicata, burrata, polvere di olive nere, sesamo, erba cipollina, olio tartufo bianco)



Mini Nigiri Selection:



Nigiri di gambero rosso (Nigiri con gambero rosso, olio al pomodoro homemade, pepe de java)



Nigiri di salmone (Nigiri di salmone scottato al cannello, purea di zenzero, terryaki homemade)



Nigiri di orata (Nigiri di orata, scottato al cannello, terryaki homemade e sale alle prugne)



Special Roll:



2 Maki roll (salmone, avocado, battuta di gambero rosso dell'Adriatico, olio evo, polvere di alghe)



2 super Hagakure roll (salmone condito al kimchi, avocado, pistacchi, tempura flex, zafferano, terryaki)



2 Umeboshi roll (Salmone marinato, avocado, pesce bianco scottato, sale alle prugne, erba cipollina e sesamo)



Paste & Gyoza:



Dumpling Black Code (Gyoza di pasta fresca chiuso a mano, farcia di black cod marinato in pasta miso, verza al beurre blanche, tartufo)



Dessert:



Semifreddo arachidi (semifreddo alle arachidi, con namelaca al cioccolato bianco, rametti cacao amaro, crumble al cioccolato con gelato al fior di latte, salsa toffie)



In abbinamento i vini selezionati dalla Cantina di Eataly