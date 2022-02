Lo spettacolo “A che servono questi quattrini” in scena a Putignano

Mercoledì 9 febbraio si torna a teatro. Per la stagione teatrale organizzata dal Comune di Putignano in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, va in scena a Putignano “A che servono questi quattrini”, con Giovanni Esposito. Lo spettacolo sostituisce “Il nodo” rinviato a inizio stagione per motivi del tutto indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Prima dello spettacolo, alle 18:00 nella sala prove del Teatro Comunale la compagnia incontra il pubblico. Modera l’incontro Francesco Russo.

“A che servono questi quattrini” è una commedia di Armando Curcio messa in scena per la prima volta nel 1940 dalla compagnia dei De Filippo. La vicenda ruota intorno al Marchese Parascandolo detto il Professore che per dimostrare le sue teorie socratiche, bizzarre e controcorrente, ordisce un piano comicamente paradossale che svela l’inutilità del possesso del denaro. I temi dell’inutilità del denaro e della dannosità del lavoro, benché calati nella realtà di due famiglie napoletane degli anni ’40, una poverissima l’altra in apparenza arricchita, riescono, sul filo del paradosso, a incuriosirci ad aprirci nella fantasia strade alternative e a divertirci.

I possessori di biglietti per lo spettacolo “Il nodo” potranno utilizzare lo stesso biglietto per assistere allo spettacolo “A che servono questi quattrini".

Info: www. teatropubblicopugliese.it