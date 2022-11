'A Christmas Carol musical' in scena al TeatroTeam di Bari

A Christmas Carol è la storia fantastica di Ebenezer Scrooge, un ricco e avaro uomo d’affari, che disdegna tutto ciò che non sia legato al guadagno e al denaro. La vigilia di Natale, irritato dalle festività, perché secondo lui portano ozio e un inutile dispendio di soldi, rifiuta in malo modo di fare un’offerta per i poveri, fa lavorare fino a tardi il suo impiegato, al quale concede una paga misera, caccia il figlio di sua sorella, che era venuto per invitarlo al pranzo di Natale, e per la strada risponde sgarbatamente agli auguri che gli vengono rivolti.

Quando arriva davanti alla porta della sua casa deserta, sul battente della porta gli appare lo spettro del suo defunto socio, Jacob Marley. Questi lo ammonisce sulla sua condotta di vita, e lo invita a ravvedersi per non essere costretto a vagare come lui per l’eternità, portandosi appresso il peso delle catene che si era guadagnato con la sua aridità e brama di denaro.

Per questo a Scrooge faranno visita tre Spiriti, nell’ordine, lo Spirito del Passato, lo Spirito del Presente e lo Spirito del Futuro.

Venerdì 2 Dicembre 2022 ore 21.00

PREZZI

POLTRONISSIMA € 44 + 1€*

POLTRONISSIMA RIDOTTO ( 4-12 ANNI) € 33 + 1€*

POLTRONA € 33 + 1 diritti segr= € 34

POLTRONA RIDOTTO ( 4-12 ANNI ) € 22 +1€*

GALLERIA € 27,50 + 1 diritti segr= € 28,50

GALLERIA RIDOTTO ( 4-12 ANNI ) € 16,50 + 1€*

*Diritti di segreteria

I bambini al di sotto dei 4 anni non possono accedere in Teatro