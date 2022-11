Domenica 04 ore 10.15 in occasione del 180° Anno di Fondazione proponiamo l’itinerario “A Cielo Aperto - il cimitero Monumentale di Bari”. Una rispettosa passeggiata per un luogo in sacro, dove trovano spazio anche emozioni, eventi e fatti storici che lasciano spazio ai racconti profani. E tra sacro e profano, si fondono meravigliosamente le storie di ieri e di oggi che vogliamo raccontarvi. Un percorso che ci porterà a scoprire personaggi celebri e simboli del passato della nostra città, ma anche e soprattutto esempi di architettura e scultura monumentale ancora poco valorizzati e studiati, che rispondono a stimoli culturali di ampiezza europea.

____________________________________________

Costo: 10 euro (GRATUITO MINORI)

Punto d’incontro: Piazzale degli Exultet c/o ingresso monumentale



Prenotazione è obbligatoria mandando un whatsapp al numero 3403394708 indicando il numero dei partecipanti e un cognome