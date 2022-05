A Gioia del Colle il torneo internazionale open di touchtennis

A Gioia del Colle I torneo internazionale Open di Touchtennis. Il centro sportivo ASD Dalù unica tappa del sud Italia. Gioia del Colle Open day|prove libere 27 Maggio Torneo 28 Maggio dalle ore 10.00 Il centro sportivo ASD Dalù, affiliato CSEN e touchtennis Italy, con il suo campo ufficiale fra i più belli d’Europa, è stato scelto come unica tappa del Sud Italia per ospitare il primo torneo internazionale Open di Touchtennis. A seguito di Gran Bretagna, Francia, Belgio, Germania, Spagna, Danimarca, India e Korea, il touchtennis è finalmente arrivato anche in Italia e il centro sportivo ASD Dalù è fra gli enti che hanno creduto non solo in questo innovativo progetto sportivo ma anche ai suoi messaggi inclusivi, tra cui socialità e divertimento. Il centro ASD Dalù vi aspetta per condividere una giornata all’insegna della natura e dello sport. Partecipazione previa registrazione sul sito ufficiale touchtennis.com I punti assegnati saranno valevoli per il ranking internazionale. Info: +39 329 476 47 46. ASD Dalù, via Putignano Complanare sei 70023 | Gioia del Colle (Bari) ilparcodidalu@libero.it Instagram: centrosportivodalu Facebook: Eden- Il Parco di Dalù Evento sportivo patrocinato da: Comune di Gioia del Colle Centro Sportivo Educativo Nazionale

