A Locorotondo la 3^ edizione del Festival del Dilettante

Mercoledì 12 luglio 2023 Piazza Aldo Moro ospiterà la 3^ edizione del Festival del Dilettante, concorso musicale e canoro promosso dall'Amministrazione Comunale – Assessorato alla Cultura, Ermelinda Prete, in collaborazione con il Consigliere Comunale incaricato allo Spettacolo, Francesco Caramia, con l'intento di valorizzare i talenti artistici del territorio.

Il format per il 2023 prevedere una modifica: saranno in concorso i soli bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Gli adulti, sia come gruppo sia come solisti, si esibiranno sul palco in Piazza Aldo Moro durante tutta la serata, intervallandosi con le esibizioni in concorso. Sul palco si esibiranno dieci bambini/ragazzi e cinque adulti.

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile presso l'Ufficio Info-Point Locorotondo sito in via Morelli n. 24 dal lunedì al giovedì dalle ore 10:30 alle ore 13:30 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30 entro e non oltre il 9 luglio 2023. I partecipanti iscritti si esibiranno dal vivo davanti al pubblico e alla giuria composta da esponenti a vario titolo del panorama musicale ed artistico della città.