VI edizione di “A Maglie Larghe”, rassegna di performing arts a Palo del Colle

Sesta edizione della rassegna di performing arts “A Maglie Larghe”, organizzata dal collettivo Factor Hill, la sua diretrice artistica Alessandra Gaeta.

Si parte il 22 e 23 ottobre con un primo week end di formazione alla Dynamik Fitness di Palo del Colle condotto da Nicolò Abbattista (coreografo), Christian Consalvo (dramaturg) e Giovanni Careccia (danzautore e performer). La prima giornata vedrà i partecipanti al workshop impegnati dalle 16,30 alle 19,30 mentre la domenica dalle 10,30 alle 13,30.

La VI edizione della rassegna, infatti, avrà come focus la formazione rivolta a giovani corpi danzanti, con l'ambizione di raggiungere e coinvolgere corpi non educati al movimento, persone appassionate, chi danza nella propria cameretta o chi ha sempre creduto di non avere un "corpo adatto". Quest’anno, inoltre, “A Maglie Larghe” diventa itinerante arrivando ad abitare diversi luoghi di cultura e formazione della città.

Accanto alla Dynamik Fitness e Rigenera Laboratorio Urbano, che confermare il sodalizio pluriennale con la rassegna, ad ospitare gli appuntamenti in cartellone ci sarà il Teatro Auditorium Vittorio Bari, nuovo contenitore culturale della città gestito dalla Fondazione Vittorio Bari.

Il 22 e 23 ottobre sarà il centro di Alta Formazione per la danza, ARTEMENTE a dare il via alla sesta edizione di A Maglie Larghe, proponendo nelle sale della Dynamik Fitness un workshop, con esito finale del lavoro svolto, per giovani danzatori. Questi ultimi verranno coinvolti in un processo di improvvisazione guidata in cui il docente darà semplici task per stimolare l’immaginario dei partecipanti. I riferimenti immaginifici utilizzati saranno i paesaggi, la natura e sensazioni corporee che fanno parte del vissuto di ognuno

Gli appuntamenti proseguiranno sabato 29 al Lab Urbano Rigenera con l'artista pugliese Maria Chiara Vitti che proporrà un laboratorio di ricerca del movimento rivolto a persone eterogenee e con abilità differenti. "Il corpo come è e non come deve essere", questo il nome del workshop, mira alla riscoperta delle possibilità di ciascun corpo, eliminando ogni tipo di censura, accettando i limiti e mettendone in risalto le potenzialità.

La domenica seguente, 30 ottobre, il teatro della Fondazione Vittorio Bari ospiterà gli unici due spettacoli in cartellone quest'anno, in una serata tutta al femminile. In scaletta, "What have you dreamed of?" con il duo di Francesca Bovino e Barbara Mazzetta prodotto da Bachi da Setola/QualiBO e, a seguire, "YOU" il solo coreografato e danzato da Simona Cutrignielli. A chiudere la serata sarà un breve talk con Alessandra Savino, giornalista e presidente di Asteria Space, moderato dalla direttrice artistica di Factor Hill, Alessandra Gaeta.

Il sesto cartellone di A Maglie Larghe si concluderà il primo weekend di novembre.

Le lezioni di Gaga People sono aperte a tutte le persone interessate, senza necessariamente precedenti esperienze, dai 16 anni in su. Durante le tre ore previste dal programma, la teacher pugliese Nunzia Picciallo, proporrà anche un laboratorio. Attraverso una serie di esercizi guidati condurrà chi vi partecipa alla scoperta del proprio movimento intimo e nascosto in relazione all'ambiente circostante e alle persone che lo abitano. Il laboratorio prevede un’apertura pubblica il 6 novembre alle ore 18,30 presso il Laboratorio Urbano Rigenera.

Per info e prenotazioni organizzazione.fh@gmail.com