Al Teatro Di Cagno in scena “A mano a mano…parlando di Rino”

Maurizio Sarubbi e Lidia Cuccovillo presentano: “A mano a mano…parlando di Rino” dedicato al grande cantautore Rino Gaetano. Non è il solito omaggio al cantautore ma è un rivivere le emozioni delle sue parole attraverso i semplici aneddoti della sua vita dai quali scaturivano le sue creature musicali. Nessuna narrazione in ordine cronologico ma un viaggio profondo e divertente nelle sfaccettature più strane e bizzarre di Rino. Il suo quaderno dove annotava i versi, i suoi autostop sulle strade, i suoi amici, il suo asciugamano al collo. Interpretato e cantato da Lidia Cuccovillo e Maurizio Sarubbi con uno stile da “artisti di strada”..….eh sì perché la strada è stata la vera mamma artistica di Rino. Il “Non Sense” dei suoi testi, la sua voce graffiante, la sua bassa accademicità e la sua altissima sensibilità per le immagini più semplici della vita.

TEATRO DI CAGNO di Bari C.so A.de De Gasperi 320

OMAGGIO A RINO GAETANO

COSTO BIGLIETTO €.12 Info 3487632546