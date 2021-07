A Mola di Bari gli ultimi appuntamenti del festival 'Del racconto, il Film'

Dopo aver “navigato” ??? ????, ???? ?? ????, ??????????, ??????????? di Bari e Trani (???? circondariali) “Del Racconto, il Film” - il festival di cinema e letteratura organizzato da sempre dalla cooperativa I Bambini di Truffaut, con la direzione artistica di Giancarlo Visitilli - si ferma a Mola di Bari dal 28 al 31 luglio per una quattro giorni intensa con grandi ospiti del cinema e della letteratura in una splendida location sul mare: “Lo stabilimento”. Sabato 31 luglio la “Notte bianca del cinema&letteratura pugliese” chiude questa XII edizione con la premiazione delle opere in concorso.

Mercoledì 28 luglio alle 19:00 a Lo stabilimento a Mola di Bari con «Del racconto, le madri»: in programma la proiezione del film «Rosa Pietra Stella» di Marcello Sannino (in concorso sez. «I quattrocento colpi») - la storia di una madre che entra in un giro d’affari poco pulito per il futuro di sua figlia - e la presentazione del libro «La casa delle madri» di Daniele Petruccioli (ed. TerraRossa, in concorso), un romanzo che ci conduce su e giù per le generazioni che si succedono in case dove le persone crescono, vivono, muoiono, traslocano e che forse sono le uniche vere custodi della memoria. All'incontro, moderato dalla giornalista Michela Di Trani, parteciperanno: Daniele Petruccioli (scrittore), in diretta streaming Marcello Sannino (regista).

Giovedì 29 luglio si resta a Mola di Bari, sempre a Lo stabilimento, alle 19:00 per «Del racconto, la voce (dell’amore)»; in programma l'incontro con Francesca Mannocchi (reporter di guerra e scrittrice), Nicola Laforgia (professore di pediatria UniBa), Andrea Sartoretti (attore).

Durante la serata verrà presentato il libro della reporter di guerra Francesca Mannocchi «Bianco è il colore del danno» (ed. Einaudi, in concorso): una autobiografia intensa e nuda, in cui la malattia diventa la lente attraverso cui guardare il mondo, per rivelare anche ciò che è inconfessabile. Per la sezione cinema, invece, sarà proiettato «A Tor Bella Monaca non piove mai» di Marco Bocci (fuori concorso sez. «La terra vista dalla luna»: un atto d’amore nei confronti di un mondo, quello della periferia più aspra e degradata, piena di storie di rabbia e di vita. Nella pellicola di Bocci, fra gli interpreti, anche Libero de Rienzo, attore di grande talento scomparso all’improvviso qualche giorno fa.

Venerdì 30 luglio (ore 19:00), ancora a Lo Stabilimento a Mola di Bari c’è «Del racconto, la scelta», per la sezione letteratura sarà presentato «Il valore affettivo» di Nicoletta Verna (ed. Einaudi, in concorso): un romanzo familiare nel quale una giovane donna cerca ostinatamente una forma di redenzione; l’opera di Verna ha avuto una Menzione Speciale della Giuria al Premio Calvino 2020.

Nella stessa serata sarà proiettato anche il film «Di notte, sul mare» di Francesca Schirru (fuori concorso sez. «I quattrocento colpi»), opera prima incentrata sulle scelte coraggiose di una giovane donna per la libertà. All'incontro parteciperanno: Nicoletta Verna (scrittrice), Alessandra Minervini (Editor), Francesca Schirru (regista), Angela Curri (attrice) e Cesare Fragnelli (produttore).

Il gran finale della rassegna «Del racconto, il film» è in programma sabato 31 luglio alle 19:00, sempre negli spazi de Lo Stabilimento a Mola di Bari con la “Notte bianca del cinema&letteratura pugliese”. La serata si apre con la consegna dei premi. In lizza per la sezione concorsi ci sono 10 film e 13 romanzi. Saranno consegnati i premi Miglior Film sez. I quattrocento colpi, Miglior Film sez. La terra vista dalla luna, Miglior Interprete Premio Francesco Laudadio e Miglior Libro sez. Non ci resta che leggere.

La serata prosegue con la presentazione di “Non chiamatele fake news” di Valentina Petrini (ed. Chiarelettere, fuori concorso): un libro che racconta con passione e competenza un mondo troppo poco esplorato, anche attraverso testimonianze importanti, come quella di David Quammen, autore del libro Spillover che ha anticipato la vera natura della pandemia di Coronavirus, e di Avaaz, ong impegnata da anni contro la disinformazione. Per la sezione cinema, invece, sarà proiettato il film «La partita» di Francesco Carnesecchi (fuori concorso sez. «La terra vista dalla luna»): una storia che non parla solo di calcio, ma delle vite di periferia, di quella gente che cerca di sopravvivere in un ambiente in cui domina povertà e distruzione.

All'incontro parteciperanno: Valentina Petrini (scrittrice e giornalista), Francesco Strippoli (giornalista, Corriere del Mezzogiorno), Francesco Carnesecchi (regista), Giulia Schiavo e Giorgio Colangeli (in diretta streaming).

«Del racconto, il film» è un’iniziativa della Regione Puglia - Assessorato Cultura e Turismo a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020 - prodotta da Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento «Apulia Cinefestival Network».

Tra i partner del festival Fondazione Casillo, Coop Alleanza 3.0, il Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - Regione Puglia, il Garante regionale dei Diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Ilikepuglia, SPI-CGIL Bari, Alliance Francaise Bari.

Tutti gli incontri sono alle ore 19 ad ingresso libero, sino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme sanitarie Covid.

Info 342.662.41.10

https://www.ibambiniditruffaut.com/