A Molfetta presso il parco San Giacomo arrivano i White Queen

Appuntamento a Molfetta, Venerdì 14 luglio, inizio show alle ore 21:00.

Siamo nel periodo dell'Estate calda in tutti i sensi, si accende la festa al Parco San Giacomo, l'Oasi Naturale di Molfetta, arriva la mitica tribute band dei White Queen.

Il fondatore della band è pugliese, originario di Manduria (TA), famosa come la “Terra del Primitivo”. Il nome è stato ricavato da un brano dei QUEEN edito nel 1974, ovvero WHITE QUEEN.

Per la prima volta a Molfetta: uno spettacolo unico in tutta Italia per la fedeltà con cui ogni componente riveste il suo corrispettivo idolo.

La somiglianza del leader dei Queen Freddie Mercury è impressionante, partendo dagli abiti indossati molto provocatori e stravaganti, le movenze sono davvero identiche. Sorprendente è l’immagine sul palco dei quattro ragazzi: Brian, Roger Taylor, May e John Deacon, la musica richiama i più grandi successi, anche scenografici, del mitico gruppo.

I WHITE QUEEN nascono per tramandare ai più giovani, alle nuove generazioni, l'arte nella creazione musicale dei Queen, mantenere così vivo il ricordo di quel cantante dalla voce forte e possente, il vero ed unico show man delle grandi arene, definito anche l'immortale Freddie Mercury.



Info e prenotazioni al Parco San Giacomo, Oasi Naturale di Molfetta: tel. 351.501.41.10