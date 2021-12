"A NIGHT… WITH THE BEATLES"

Un salto indietro nel tempo con la musica dei 4 baronetti di Liverpool con costumi di scena, strumentazione originale uguale a quella usata dai Beatles, video e documenti dell'epoca.



Venerdì 10 dicembre 2021 | ore 21.00

Teatro AncheCinema

Corso Italia 112 BARI - Parcheggi MetroPark Corso Italia 138 + GestiPark Battisti + PoliPark



Biglietti su circuito VivaTicket qui: bit.ly/aNightWith

In tutti i punti vendita VivaTicket e al botteghino del Teatro AncheCinema aperto su prenotazione Con messaggio al numero 329 611 22 91



INFO SMS/WhatsApp 329 611 22 91



The Blackpool - Il Tributo ai Beatles con una performance che punta a far rivivere le emozioni dei quattro musicisti di Liverpool.



Dalle canzoni degli esordi come SHE LOVES YOU, LOVE ME DO e HELP! agli scatenati rock'n'roll di TWIST & SHOUT e DAY TRIPPER, passando per il periodo psichedelico con brani come STRAWBERRY FIELDS FOREVER, ALL YOU NEED IS LOVE e PENNY LANE, fino all'ultima produzione beatlesiana con brani come COME TOGETHER, LET IT BE, HEY JUDE...