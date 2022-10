A Noci la seconda edizione di “La notte di Harry Potter”

Per tutti i Maghi e per tutte le streghe in occasione di halloween domenica 30 e lunedì 31 ottobre il centro storico di Noci si trasformerà in Hogwarts per la seconda edizione di “La notte di Harry Potter”.

I piccoli maghi che si iscriveranno potranno prendere parte ai giochi inerenti al grande romanzo della saga high fantasy scritta da J.K. Rowling(gestiti da due associazioni ludiche e ricreative incentrate sui bambini.

Sono ufficialmente aperte le prenotazioni ai giochi.

Associazione Smile e associazione Vivere a Colori, saranno loro ad occuparsi dei giochi ed è a loro che dovrete scrivere un messaggio whatsApp ai contatti che troverete di seguito (vi daranno li tutte le informazioni necessarie per poter far partecipare i vostpiccoli maghi)