A Noci le 'Domeniche in Famiglia', spettacoli teatrali pensati appositamente da vivere insieme, in famiglia

Per la prima volta arrivano a Noci le Domeniche in Famiglia all’Auditorium Scuola Gallo di Noci, per l’edizione 2022/2023 della rassegna “La Scena dei Ragazzi”, frutto della collaborazione tra Comune di Noci e Teatro Pubblico Pugliese. Mamme e papà, zii e zie, nonne e nonni, potranno andare a teatro con i “piccoli” di casa, per trascorrere qualche ora diversa dal solito e assistere a spettacoli teatrali pensati appositamente da vivere insieme, in famiglia appunto. Quattro gli appuntamenti in programma da dicembre a marzo, sempre di domenica pomeriggio, alle ore 18. I primi tre sono rivolti a bambini dai 4 anni in su, l’ultimo invece è per adulti ma aperto anche a un pubblico di ragazzi di scuole superiori, a partire dai 13 anni.

Il primo appuntamento è per domenica 11 dicembre con “Cantastorie a Pedali” della Compagnia Teatro dei Leggeri. Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car” gironzolano per la scena per raccontare storie ai bambini. Una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente sidecar, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie!

Si prosegue l’8 gennaio con “Le Avventure di Pinocchio - Raccontate da lui Medesimo” della Compagnia del Sole. Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino.

Per il terzo appuntamento, il 12 febbraio, sarà con il Granteatrino e “Il viaggio di Luna”. Luna, la protagonista dello spettacolo, è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici, la signora Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia, riuscirà a sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido barone Scalaquaranta.

Chiuderà la rassegna il 5 marzo Sara Bevilacqua con lo spettacolo “Stoc ddo' – Io sto qua”. La storia di Lella, madre di Michele Fazio, colpito per errore, a soli 16 anni, durante un regolamento di conti tra clan rivali. Da quella sera, con la sola presenza di madre ferita, Lella impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stoc ddò”.





SCHEDE SPETTACOLI

11 dic. 2022

Compagnia Teatro dei Leggeri

CANTASTORIE A PEDALI

Spettacolo di narrazione in bicicletta

ideazione e regia Dino Parrotta

con Dino Parrotta, Loris Leoci

dai 5 anni in su

Un cantastorie e un musico a cavallo di una stravagante bicicletta “side-car” gironzolano per la città per raccontare storie ai bambini.

La bicicletta è realizzata con pezzi recuperati da biciclette d’epoca, al suo pedalare un gigantesco libro sfoglia le sue pagine (ad indicare che con la lettura si Vola con la fantasia); una vecchia sedia trasforma la bici in un divertente side-car, che diventa palco per l’attore o occasione per i bambini di farsi un giro con il cantastorie!

Una narrazione interattiva che attraverso l’utilizzo di maschere, strumenti musicali, numeri di magia comica e oggetti di uso quotidiano coinvolgerà i bambini in un viaggio denso di divertimento e incanto!





8 gen. 2023

Compagnia Del Sole

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO - RACCONTATE DA LUI MEDESIMO

al pianoforte il M. Salah Addin Roberto Re David

Musiche di Fiorenzo Carpi a cura di Giulio Luciani

Disegno luci Mattia Vigo Scena Iole Cilento

assistente alla regia Fabrizio Martorelli

Diretto e interpretato da FLAVIO ALBANESE

dai 6 anni in su

Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fiorenzo Carpi scrisse per il film-TV di Comencini. Tra prosa e filastrocche, racconti, canzoni, arie e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice “ciocco” di legno a diventare un bambino.

I personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, a volte impersonati dallo stesso attore, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di Varietà. Ci sono proprio tutti: Geppetto, la Fatina, il Gatto e la Volpe, il Grillo parlante, Mangiafuoco, l’Omino di burro, il Domatore e il Pappagallo. E’ una storia per grandi e piccini e in particolare per “burattini che vogliono diventare bambini”.

12 feb. 2023

Granteatrino

IL VIAGGIO DI LUNA

di Paolo Comentale

con Anna Chiara Castellano Visaggi, Marianna Di Muro

musiche originali di Andrea Gargiulo

pupazzi e oggetti Natale Panaro e Lucrezia Tritone

regia Francesco Tammacco

dai 4 anni in su

Luna, la protagonista dello spettacolo, è una bambina coraggiosa che insieme ai suoi amici, la signora Pina, il signor Leoncino e la sua inseparabile gattina Monia, riuscirà a sventare le losche mire di conquista e distruzione dell’avido e perfido barone Scalaquaranta.

Con il loro aiuto e con i consigli di Tramonto, un folletto simpatico e pasticcione, troverà il modo di salvare il suo paese, Castellargentato, noto in tutto il mondo delle fiabe per le sue bellissime montagne di zucchero filato. A Castellargentato lo zucchero filato è una risorsa preziosa, tutti gli abitanti lo adoperano in vari modi: come colla, come trucco, come colore….. Ecco perché è necessario impedire a Scalaquaranta di spianare le montagne per vendere tutto lo zucchero filato e arricchirsi.

Lo spettacolo fa sognare, viaggiare e perché no, desiderare quanto c’è di più buono nella màdie delle cuoche Pina e Gina che raccontano con simpatia e tenerezza la storia di Luna. I personaggi sono pupazzi da tavolo con articolazioni simili a quelle umane animati a vista da due animatori. Le scene, le luci, i movimenti dati ai personaggi, sostenuti dalla musica originale del maestro Andrea Gargiulo, contribuiscono a rendere l'atmosfera fortemente suggestiva e poetica. Le avventure volanti e mirabolanti dei protagonisti aiutano a riflettere sul corretto uso dei beni che la Natura offre agli uomini; di quanto sia più giusto disporne con parsimonia per goderne tutti insieme.

5 mar. 2023

Meridiani Perduti

Sara Bevilacqua

STOC DDO' – IO STO QUA

drammaturgia Osvaldo Capraro

disegno Luci Paolo Mongelli

organizzazione Daniele Guarini

Michele Fazio non ha ancora compiuto sedici anni quando viene colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali. La vita di Lella, da quella sera, muta radicalmente direzione. Giorno dopo giorno, con la sola presenza di madre ferita, impone le esigenze della giustizia ai clan, denunciando, testimoniando, puntando gli occhi negli occhi di chi vuole imporle il silenzio: io non fuggo, e nemmeno chiudo la porta di casa: “Stocddò”. Da dove, Lella, ha tratto la forza per combattere una guerra che non l’ha mai vista abbassare lo sguardo? Dall’esempio di sua mamma, cumma’ Nenette, donna determinata nell’educare i figli alla sostanza delle cose. Dal sostegno del marito Pinuccio, della famiglia e della gente del quartiere. Ma, soprattutto, dal dialogo mai interrotto con Michele, il garzone allegro, l’angelo di Bari Vecchia. Un dialogo, quello con suo figlio, che nessun ostacolo riuscirà mai a impedire, nemmeno la morte.

Orario di inizio degli spettacoli - ore 18.00

Prezzo dei biglietti per gli spettacoli dell'11 dicembre, 8 gennaio, 12 febbraio

Posto unico 4 euro

Prezzo dei biglietti per lo spettacolo del 5 marzo

Posto unico - 8 euro

Info e biglietteria

Libreria Fatti di Carta

Via Repubblica, 25 - Noci

Telefono: 080.8896009

www.teatropubblicopugliese.it