A'Perù presso Eataly Bari

Aperitivo speciale in terrazza, in collaborazione con Ru Peruano.

Le proposte in Menu:

- Croquetas

Crocchette impanate nel Panko giapponese dal cremoso ripieno di pesce

- Ceviche Rù

Branzino crudo marinato in leche de tigre peruviana e lime, peperoncini aji amarillo, cipolla rossa, coriandolo, mais, servito con filetto di branzino fritto

- Causa nigiri Mix

Nigiri di salmone scottato, tonno e branzino con base di causa peruviana

- Lima Dim Sum

Ravioli giapponesi ripieni di maiale, pollo, verdure, zenzero e aji peruviani, dip di salsa Chashu

- Taco de Salmon

Salmone marinato a secco, tortilla di grano, salsa blanca peruviana, misticanza, chips di zucchina

In abbinamento:

- Insolito del Conte: Pisco peruviano, bitter, Vermouth rosso, Maggi sauce

- Pisco Punch: Pisco peruviano, ananas, succo di limone



Musica a cura di Gianni Rafaschieri.