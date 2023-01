A piedi nudi nel Parker, concerto-omaggio a Charlie Parker

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21.00 nella Sala Etrusca di Palazzo Pesce si va “A piedi nudi nel Parker” insieme al MAC3 formato da Eugenio Macchia al pianoforte, Fabio Accardi alla batteria e Daniele Cappucci al contrabbasso.



Un concerto jazz in Puglia che omaggerà il sassofonista Charlie Parker, colui che, a partire dagli anni Cinquanta, ha compiuto la rivoluzione copernicana del jazz inventando il linguaggio be-bop e trasformando il jazz da musica da ballo e intrattenimento a musica colta, food for thought.



Un programma fatto di “Antropology”, “My little suede shoes” e degli altri capolavori del “Bird” di Kansas City e in cui il trio di Eugenio Macchia – uno dei più fulgidi pianisti jazz italiani della sua generazione –, Fabio Accardi – diploma del Prix in Jazz et musiqués improvvisées al Conservatorio di Parigi – e Daniele Cappucci – formazione jazz fra la New Orleans Jazz University e il Columbia College di Chicago – si divertirà a rielaborare e “rinfrescare” quei brani che si sono imposti e distinti nei decenni per essere alla ricerca di un linguaggio più articolato, volutamente meno comprensibili, più intellettuali, visionari, moderni. In una parola: intramontabili.