A portineria21 di Bari Silvano Dragonieri presenta "Mosca, abbiamo un problema"

Riparte, e finalmente in presenza, la rassegna “Libri di Puglia” il ciclo di incontri dedicati alla promozione del libro e della lettura, realizzato dall’Associazione Pugliese Editori con il sostegno della Biblioteca del Consiglio regionale pugliese “Teca del Mediterraneo”.

Il primo imperdibile appuntamento è fissato a Bari per mercoledì 13 ottobre presso Portineria21 Caffè & Bistrot (in via Cairoli 137/a-139) con la presentazione del romanzo “Mosca, abbiamo un problema” scritto da Silvano Dragonieri e pubblicato da WIP Edizioni. A intervistare l’autore sarà Christian Montanaro. L'ingresso è con Green Pass e prenotazione obbligatoria al 080.6456374. Inizio ore 18.00.



Bari, Agosto 1991. Carlo è un trentenne cardiochirurgo figlio d’arte, molto più interessato alla vita mondana che alla professione. Tra i ventimila profughi albanesi sbarcati dalla nave Vlora c’è anche Sergei, un misterioso cittadino sovietico trasportato in ospedale più morto che vivo. L’incontro tra Carlo e Sergei scatenerà una serie di eventi spesso esilaranti che porteranno il nostro protagonista nel cuore di Mosca, nel bel mezzo di un intrigo internazionale.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...