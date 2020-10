'A qualcuno piace Carlo', lo spettacolo supercomico in scena al Teatro Abeliano

CARLO MARETTI riporta in scena a Bari il suo show “A Qualcuno Piace Carlo”. Uno spettacolo tutto da ridere, tra monologhi, comicità nonsense, MUSICA SWING e tanta improvvisazione, raccontando di sè, della vita quotidiana e di tutto ciò in cui gli spettatori si riconosceranno, come ad esempio il rapporto moglie/marito.

Il protagonista non sarà solo sul palco, con lui Andrea Lollino (pianoforte), Paolo Magno (chitarra), Luigi Catella (contrabbasso), Francesco Lomangino (sax), Donny Balice (tromba), Nico Colonna (batteria).

Divertimento e risate sono assicurati!

POSTI LIMITATISSIMI - Rispetto rigoroso delle norme COVID vigenti

VENERDI 20 NOVEMBRE ORE 21 “A QUALCUNO PIACE CARLO” al Teatro Abeliano (via Padre M. Kolbe) Bari

Biglietto unico € 16,00 in prevendita esclusiva chiamando 348.8791734