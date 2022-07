A QUALCUNO PIACE...FRED!

di e con MAURIZIO PELLEGRINI & THE CHAMBER SWING ORCHESTRA



Musiche di Fred Buscaglione

MAURIZIO PELLEGRINI, voce

VINCENZO SAPONARA, pianoforte

ANGELO CITO, contrabbasso

DAVIDE CHIARELLI, batteria

SERGIO LENOCI, tromba

ALESSANDRO LENOCI, trombone

GIUSEPPE SETTANNI, sax



Maurizio Pellegrini & The Chamber Swing Orchestra ripercorrono l’avventura del giovane Fred e dei suoi “Asternovas”. A lui, alla sua musica, al suo mito, Epos Teatro ha dedicato questo spettacolo musicale frizzante e divertente, che festeggia quest’anno la sua decima stagione consecutiva di repliche. Dalle serate nelle sale da ballo di una Torino anni ’30 alle lunghe tournée all’estero e all’improvviso successo nazionale, una vita dedicata alla musica tra difficoltà economiche e voglia di fare, eterne amicizie, amori difficili e grandi soddisfazioni. Che notte!, Teresa non sparare, il dritto di Chicago, Che bambola!, sono solo alcuni dei titoli che hanno fatto di Buscaglione un grande precursore del suo tempo e che vivono ancora oggi prepotentemente nelle menti dei grandi appassionati.

Qualcosa in piu? che uno spettacolo con musica dal vivo: un modo per conoscere e ricordare il grande Fred, per poterlo ritrovare «al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bars».



