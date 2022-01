"A ritmo di un ciak" in scena al Teatro Angioino

Sabato 22 Gennaio 2022 alle h.21, nell’ambito della XXI Stagione di Prosa del teatro Angioino di Mola di Bari, con la direzione artistica di Francesco Capotorto, La Compagnia della Lira presenta “ A Ritmo di un Ciak “

Commedia musicale brillante.

Con Gabriella Birardi Mazzone, Alessandro Jacovelli, Eleonora Pane, Sara Mosca, Gianmarco Volza. Testo e regia Alessandro Jacovelli, direz. musicale Simona Caliandro, coreografie Eleonora Pane, scenografia Alessandro Jacovelli, costumi Alessandro Jacovelli - Maddalena Cristantelli, disegno audio Gianmarco Volza, disegno luci Alessandro Jacovelli - Sebastiano Narracci

Un’ambientazione che ci riporta in un mondo tutto colori e sogni che ci fanno fare un benefico tuffo nel passato. Uno spettacolo brillante, dinamico, vivace; una fresca rivisitazione di una famosa pellicola degli anni ’30. Una storia che strappa una risata e fa sognare, in un’evasione unica, che capita solo quando siamo chiusi in un teatro. Una performance che, dietro una scoppiet-tante comicità, nasconde una attenta ed incisiva riflessione sui rapporti umani. Ma come si suol dire “Non tutto è oro ciò che luccica a Hollywood”. S’intrecciano una vera e romanticissima storia d’amore con i sotterfugi del mondo del cinema in un’era critica per il genere: il passaggio dal muto al par-lato. Un susseguirsi di musiche dal ritmo di Broadway e gag dalla sprizzante comicità; il tutto circondato da strepitosi personaggi che sono vere e proprie icone di un mondo che, dietro la magia, spesso nasconde difficili realtà. Ben dieci numeri, uno più coinvolgente dell’altro, legano canto, ballo e recitazione dimostrando un’eccellenza professionale del cast. Nota di pregio dello spetta-colo sono le musiche del musical originale “Singin’ in the rain” di Nacio Herb e Brown e Arthur Freed. Tutti i testi sono però inediti e riscritti in italiano per l’oc-casione.



Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al botteghino del teatro Angioino in via Silvio Pellico n.7 in Mola di Bari tel.0804713061.