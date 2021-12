"A ritmo di un ciak" il musical in scena al Teatro Barium

Uno spettacolo brillante, dinamico, vivace; una fresca rivisitazione di una famosa pellicola degli anni ’30. Una storia che strappa una risata e fa sognare, in un’evasione unica, che capita solo quando siamo chiusi in un teatro.

Gabriella BIRARDI MAZZONE, Alessandro IACOVELLI, Eleonora PANE, Sara MOSCA e Giamarco VOLZA de La Compagnia della Lira portano, per la prima volta al Barium, una performance che, dietro una scoppiettante comicità, nasconde una attenta ed incisiva riflessione sui rapporti umani, tra musiche dal ritmo di Broadway e gag dalla sprizzante comicità.