Seconda edizione di “A-Riva Festival” con concerti, laboratori e spettacoli gratuiti

Al via la seconda edizione di “A-Riva”, il festival multidisciplinare organizzato da Bass Culture nell’ambito del progetto Le Due Bari 2023, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale.

Un fitto programma di attività da giugno a settembre che comprende concerti, laboratori e spettacoli gratuiti per bambini/e e famiglie con l’obiettivo di raggiungere la più ampia partecipazione di pubblico, grazie alla collaborazione di importanti partnership: Cooperativa Occupazione e Solidarietà, CIAI-Centro Italiano Aiuti all'Infanzia, APS Dioubo Diame Africa e Mama Happy-Centro Servizi famiglie accoglienti.

Per informazioni: 393 9639865 - comunicazione@ officinadegliesordi.it. I laboratori sono ad accesso gratuito ma è obbligatoria la prenotazione tramite Eventbrite.

LABORATORI e SPETTACOLI per famiglie e bambini/e dal 22 giugno al 14 luglio

CONCERTI MUSICALI dal 25 agosto al 3 settembre