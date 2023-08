“A-Riva Festival” i concerti di Elina Duni & Rob Luft, Enzo Avitabile e i Bottari del Portico, RAIZ con i Radicanto e Kekko Fornarelli

Dopo una prima parte di attività laboratoriali per bambini e bambine che si è tenuta nel mese di giugno e luglio all’Officina degli Esordi, si entra nel vivo della programmazione musicale di “A-Riva”. Il festival multidisciplinare ad ingresso gratuito, giunto alla sua seconda edizione, è organizzato da Bass Culture nell’ambito del progetto Le Due Bari 2023, promosso dal Comune di Bari e finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020, per sostenere la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche del territorio comunale.



Si parte dal Waterfront di San Girolamo con una tre giorni imperdibile di musica: il 25 agosto sul palco in prima internazionale il duo composto dalla cantante svizzero-albanese Elina Duni, stella nascente nel panorama jazz europeo, e il chitarrista britannico Rob Luft per presentare “A time to remember”. In quest’ultimo lavoro sono presenti musiche provenienti da diverse parti del mondo - tradizionali, canzoni popolari e composizioni originali - con interpretazioni di profondo lirismo ma anche di agile folclore; il 26 agosto è la volta del grande Enzo Avitabile, artista italiano simbolo della contaminazione tra generi e maestro assoluto del groove, che con i Bottari del Portico fonde il sound personale con la tradizione dei Bottari, utilizzando come percussioni botti, tini e falci che scandiscono arcaici ritmi processionali; il 27 agosto sempre a San Girolamo RAIZ canta Sergio Bruni con i membri del gruppo Radicanto per un omaggio intimo e rispettoso ad uno dei cantanti partenopei più popolari del secolo scorso e che più lo ha influenzato nel corso della sua carriera. Un lavoro appassionato, tra narrazione e suono, insieme a Giuseppe De Trizio e Adolfo La Volpe ai liuti, Francesco De Palma alle percussioni, Giovanni Chiapparino alla fisarmonica e Giorgio Vendola al contrabbasso.

La programmazione continua e si sposta a Santo Spirito in Piazza S. Francesco: il 3 settembre alle ore 21 Kekko Fornarelli, musicista, compositore e produttore pugliese tra i piu? attivi esponenti della scena jazz e crossover internazionale, presenta il suo nuovo disco NAKED. Un viaggio al pianoforte per ripercorrere alcuni dei brani più amati della sua produzione discografica, fino ai temi delle sue colonne sonore, e nuovi imperdibili originali.

Programma concerti

ingresso libero



San Girolamo – Waterfront

25 agosto 2023 ore 21

Elina Duni & Rob Luft (prima internazionale)



San Girolamo – Waterfront

26 agosto 2023 ore 21

Enzo Avitabile e I Bottari del Portico (prima regionale)



San Girolamo – Waterfront

27 agosto 2023 ore 21

RAIZ canta Sergio Bruni

Con i Radicanto



Santo Spirito – Piazza San Francesco

3 settembre agosto 2023 ore 21

Kekko Fornarelli