“… A riveder le stelle in masseria”: doppio appuntamento ad Altamura

Torna l’appuntamento con “… A Riveder le Stelle in Masseria”, l’evento che permetterà di trascorrere tre speciali notti bianche in una tipica struttura della cultura agricola pugliese; una calda serata estiva allietata dal suono dei grilli e dalla luce delle lucciole, in un’atmosfera ospitale ed accogliente della Masseria, Madonna dell’Assunta Altamura Ba. Ancora due appuntamenti da vivere all’aria aperta, in cui Percorsi Naturalistici, Cooking Class e Musica D’Autore accompagneranno cittadini e turisti sul sentiero della sostenibilità e dell’inclusione, in una notte di musica, divertimento, sapori e sorrisi sotto il cielo stellato dell’Alta Murgia. Venerdì 19 e 26 agosto nella Masseria Madonna dell’Assunta in Altamura., la seconda tappa di una iniziativa che nasce da una consolidata collaborazione tra Consorzio Taste&Tour in masseria, Assoproli Bari e l’Associazione Esercenti per la Cultura, nonché con il patrocinio e la collaborazione della Confcommercio di Altamura, realtà d’eccellenza che testimoniano con il loro impegno la naturale relazione tra cultura, arte, enogastronomia e settore primario che diviene così un importante volano per l’economia turistica di un territorio dotato di una capacità attrattiva davvero eccezionale e tutta da esplorare. “Una bella festa - spiega Tonia Massaro Vicepresidente di Confcommercio Bari-BAT - all’insegna della socialità, come avveniva un tempo quando familiari, amici e parenti si riunivano per festeggiare il raccolto o uno di quegli avvenimenti che scandivano la vita sociale delle nostre comunità rurali. Un’opportunità in più per promuovere il bagaglio di valori della tradizione contadina, che assumono una straordinaria contemporaneità. “A riveder le stelle in Masseria” rappresenta un esempio di successo di cooperazione tra Enti Pubblici e Soggetti Privati per la valorizzazione del territorio e di attività culturali; importante il supporto di Camera di Commercio Bari e Parco Nazionale dell’Alta Murgia, e il patrocinio di Puglia Promozione, Comune di Altamura e Gal Terre di Murgia.” Va evidenziato che il progetto non sarebbe stato realizzato senza il sostegno di imprenditori che hanno creduto nell’iniziativa Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Gruppo Simone CostruzionieHotel/Simone Hotel, Item Oxygen, QA Quarta Area, Impresa di Costruzioni F.lli Tesoro, I viaggi di Claudio, TBike, Supermercati Sette. Nei due appuntamenti del 19 e 26 agosto altrettante le attività in cui gli ospiti saranno coinvolti in ciascuna delle serate: • Percorso naturalistico sui Sentieri dell’Alta Murgia, breve sentiero del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, denominato "Dolina Tre Paduli" accessibile per le persone con disabilità, in particolare per le persone con disabilità visive - il percorso "Dolina tre Paduli" si estende per circa 2,9 km nel territorio di Altamura e si sviluppa all'interno di una pineta costituita prevalentemente da esemplari di Pinus ha/epensis (Pino D'aleppo). Le zone contigue alla pineta si contraddistinguono per la presenza dell'habitat di interesse comunitario; • Cooking class “OLIO EVO e …”, degustazione guidata di olio extravergine di oliva, un’esperienza unica che permetterà di riconoscere un prodotto di qualità attraverso i sensi per cogliere aromi, colori, sfumature che danno forma all’immaginazione. Nelle due serate l’olio Evo sarà in abbinamento con altre Stelle del patrimonio enogastronomico Murgiano, rispettivamente con Formaggi e Vini, Tutte le cooking class saranno a cura di Assoproli Bari con il suo staff di esperti assaggiatori e professionisti nell'ambito del gruppo panel professionale, inoltre saranno coinvolti, Caseificio Dicecca e tre Cantine del territorio - Archetipo, Botromagno e Colli della Murgia. E’ prevista anche una interprete LIS per gli audiolesi. • Performance Musica d’Autore - Le serate saranno un omaggio in piena regola a due grandi Stelle della musica italiana e internazionale - Cappelli per Rino Rino Gaetano il 19 agosto e Renato Carosone il 26 agosto, con Carosonamente; si alterneranno band locali, I Cappelli per Rino, con un artista di livello come Peppe Servillo e i Solis String Quartet, con il loro spettacolo nel quale omaggeranno il grande Renato Carosone. “… A Riveder le Stelle in masseria” sarà l’unica tappa in Puglia della programmazione estiva 2022 di Carosonamente, l’elegante spettacolo di Peppe Servillo & Solis String Quartet,. Peppe Servillo, già leader degli Avion Travel, è uno dei pochi artisti italiani che riesce ad essere convincente sia come cantante sia come attore. I Solis String Quartet, il quartetto d’archi che lo accompagna, vantano collaborazioni con artisti di primissimo piano tra cui: Gianna Nannini, Noa, Sarah Jane Morris, Adriano Celentano, Edoardo Bennato e, tra gli altri, Elisa, che hanno accompagnato sul Palco di Sanremo nell’anno della sua vittoria con Luce (tramonti a nord est). Artisti d’eccezione, quindi, che omaggiano un grande della musica mondiale qual è Renato Carosone