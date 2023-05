A Ruvo di Puglia, un incontro per approfondire la figura di Giuseppe Di Vagno

Prezzo non disponibile

Sarà una conversazione che tratterà la figura di Giuseppe Di Vagno sotto diversi aspetti, quella che si terrà a Ruvo di Puglia, martedì 9 maggio alle 18.00 nel “Museo del Libro – Casa della Cultura” all’interno di Palazzo Caputi in via Alcide de Gasperi 26.

Un appuntamento che rientra nel calendario degli eventi del Maggio dei Libri del Comune di Ruvo, programmato nell’ambito del Centenario della morte di Giuseppe Di Vagno, organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia e dalla Fondazione di Vagno , in una delle città che più ha sostenuto Giuseppe Di Vagno nell’anno in cui diventò parlamentare, una città a vocazione agricola, punto di riferimento delle lotte bracciantili soprattutto negli anni in cui ha operato il primo martire socialista.

L'incontro pubblico, che prende il titolo dal libro edito da Rubbettino intitolato "L'omicidio politico di un socialista Giuseppe Di Vagno" e scritto dall’avvocato Gianvito Mastroleo presidente onorario della Fondazione Di Vagno, sarà una “lezione di storia” alla quale parteciperanno studenti e docenti dei licei e degli istituti superiori di Ruvo di Puglia.

Dopo l’introduzione dell’assessora alle Politiche di Comunità del Comune di Ruvo di Puglia Monica Filograno e di Teresa De Francesco direttrice del Sistema Museale, interverranno il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco, Gianvito Mastroleo e il giornalista Fulvio Colucci.