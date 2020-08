A sky full of stars al Riviera con Mercedesz Henger

''𝑴𝒊 𝒅𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒔𝒆 𝒍𝒆 𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒐 𝒊𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒉é 𝒐𝒈𝒏𝒖𝒏𝒐 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒂 𝒖𝒏 𝒈𝒊𝒐𝒓𝒏𝒐 𝒕𝒓𝒐𝒗𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒂 𝒔𝒖𝒂.''

''Nel caso in cui non trovassi la tua stella... 𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗻𝗼𝗶!

Siamo lieti di accogliervi nel nostro locale per passare la magica notte di S.Lorenzo, sotto le stelle cadenti del Lungomare di Bari.

E per questa notte straordinaria vi portiamo una stella speciale..''

Ladies&Gentleman 𝗠𝗲𝗿𝗰𝗲𝗱𝗲𝘀𝘇 𝗛𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿



Attrice, influencer e personaggio televisivo italiano, figlia dell'ex attrice hard Eva Henger, è pronta a passare una serata sotto le stelle del Riviera 2.0!



Inoltre, il nostro art director spegnerà le candeline!!

𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗕𝗗𝗔𝗬 𝗟𝗨𝗞𝗔 𝗕



C'è tutto: mare con un panorama mozzafiato, drink, aperitivi e tanta musica per divertirsi!



𝗜𝗡𝗚𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗟𝗜𝗕𝗘𝗥𝗢



𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗧𝗘 𝗗𝗜 𝗦.𝗟𝗢𝗥𝗘𝗡𝗭𝗢 𝗦𝗨𝗟 𝗟𝗨𝗡𝗚𝗢𝗠𝗔𝗥𝗘 𝗗𝗜 𝗕𝗔𝗥𝗜



𝗟𝗨𝗡𝗘𝗗ì 𝟭𝟬 𝗔𝗚𝗢𝗦𝗧𝗢



𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧 𝗛𝟮𝟭.𝟯𝟬



𝗜𝗡 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗢𝗟𝗟𝗘



OUR RESIDENT - DJ David De Palma

Date le vigenti normative anti-Covid, per non creare disordine durante l'evento, ricordiamo alla gentile clientela che è 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 la prenotazione del tavolo per la foto con la Special Guest.



𝗜𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲, 𝗮𝗳𝗳𝗶𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗯𝘂𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗰𝗼, 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿à 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝘃𝗼𝗹𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹'𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼.



Per questa notte speciale abbiamo anche pensato ad un aperitivo in linea con l'evento!

𝗦𝗧𝗔𝗥𝗦 𝗔𝗣𝗘𝗥𝗜𝗧𝗜𝗙 - € 13.00 (finger food&beverage)



𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗧𝗔𝗡𝗭𝗜𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗦𝗢𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗𝟭𝟵 - Attenzione obbligatorio l'utilizzo della mascherina, ove non fosse possibile, mantenere la distanza di sicurezza di 1mt se si sosta nei pressi del nostro locale.