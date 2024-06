A Terlizzi la tappa di “Domenica in bici”, l’iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Bari

Domenica 23 giugno, a Terlizzi con raduno alle ore 08:00 in Piazza Cavour riprendono gli appuntamenti con “Domenica in Bici”, l’iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano. Con successiva partenza alle ore 9.00 la pedalata raggiungerà la località di Torre di Lerma, per una lunghezza di circa 20 chilometri, tra andata e ritorno. In collaborazione con ASD Ciclisti Terlizzi saranno visitati i Santuari di Sovereto, Santuario di Santa Maria di Cesano, e il Portale di Anseramo da Trani. Scarica la scheda con le info “Domenica in Bici” è una delle attività organizzate dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, SPORT e SALUTE Puglia e delle associazioni sportive e ricreative del territorio. L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si conclude con una sosta ristoro. Tutti gli aggiornamenti e info sul sito www.domenicainbici.it