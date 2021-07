Negli spazi del centro polifunzionale Casa delle Culture la presentazione del libro “In bici a testa in giù”

Venerdì 2 luglio, nell’ambito della rassegna “Estate Leggerà” - Bari Social Summer 2021, promossa dall’assessorato comunale al Welfare e coordinata dalla Biblioteca Ragazzi[e] in collaborazione con la rete Barisocialbook, negli spazi del centro polifunzionale Casa delle Culture si terrà la presentazione del libro “In bici a testa in giù” (edizioni fogliodivia).

La presentazione del libro, scritto da Valentina Depalma e illustrato da Antonella Depalma, si svolgerà attraverso un’attività laboratoriale animata dall’autrice per far conoscere a grandi e piccini il mondo equo e solidale e avvicinarli al consumo responsabile prmomuovendo al contempo il rispetto dei diritti umani

“In bici a testa in giù”

Martina non vede l’ora di arrivare a scuola. Quel giorno lei ed i suoi compagni di classe visiteranno la “Bottega del Mondo”. Quando entra nel negozio capisce subito di essere arrivata in un posto diverso dagli altri, quasi magico. Gli oggetti sugli scaffali le parlano di campesinos, artigiani, colori, sapori ed odori del Sud. A colpirla è soprattutto una bici piccola e verde realizzata con la latta. Martina inizia a perdersi tra pensieri e fantasie. In sella alla sua bici ed insieme al suo amico Farouk, un cantastorie che vive ad Antananarivo, gira per il Madagascar, l’Ecuador, la Bolivia, il Kenya, il Malawi. Quello che compie la piccola Martina è un viaggio per il mondo alla scoperta del commercio equo e solidale, dell’economia alternativa e possibile. “In bici a testa in giù.

Alla scoperta del mondo equo e solidale” è un libro nato da un percorso di economia solidale che l’autrice Valentina Depalma ha portato in giro presso alcune classi di una scuola secondaria di I grado in provincia di Bari in collaborazione con la con la “Bottega del Mondo Azadì” di Molfetta.

L’evento è organizzato dalla cooperativa sociale Medtraining, che gestisce la struttura comunale in ATI con la cooperativa San Giovanni di Dio, con l’obiettivo di favorire l’accoglienza e l’inclusione sociale delle persone migranti presenti sul territorio cittadino.

Accesso gratuito su prenotazione inviando una mail a estatebibliotecaragazzi@gmail. com.