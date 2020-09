'Culture for future', a Valenzano festival a tema ambientale con due giornate dedicate all'arte, all'ambiente ed all'ecologia

CULTURE FOR FUTURE – GDC20 "L'umanità non ha ancora fallito" - Il 5 e il 6 settembre ritorna la Giornata della Cultura con due giornate dedicate all'arte, all'ambiente ed all'ecologia. A partire dalle ore 19.00 nell'anfiteatro di Villa Carducci a Valenzano, cantanti, ballerini, attori, poeti ed artisti a tutto tondo si alterneranno con ospiti selezionati da Lucidafollia, Greenpeace Gruppo Locale Bari e Retake Bari.

Il tema di quest’anno è Culture for Future. Il fenomeno Greta Thunberg, le campagne no-plastic, l'economia circolare, la lotta alle ecomafie, il problema dei rifiuti e il decoro urbano. Durante queste due giornate si andrà a capire l'importanza di queste tematiche che hanno dominato l'opinione pubblica degli ultimi anni. Tante le sigle coinvolte che parteciperanno all’iniziativa: Amensty Internetional, Friday for Future, Emergency, ma anche la coop. Libera Terra e la coop. Semi di Vita. Tra i vari ospiti delle due serate anche il prof. Di Bello dell’Università di Bari Aldo Moro, gli studenti dell’Istituto Agronomico Mediterraneo e il Sindaco di Valenzano Giampaolo Romanazzi. Oltre agli interventi ci saranno esibizioni artistiche con diversi cantanti della scena emergente locale fra cui gli Indiferenti, Alessandra Valenzano, Francesca Celiberto e Rosario Le Piane. Si esibiranno anche la scuola danza “A passo di Danza”, i campioncini di danze latino americane Mattia Zenzola e Raffaella Maratitonna e il gruppo teatrale “The glorious heads”.

La Cultura per il nostro Futuro.



Programma evento:

5 settembre

Francesco Ciciriello e Chiara Lagioia - Danza

Coop. Libera Terra e Presidio Libera Valenzano – Intervento

Mattia Zenzola e Raffaella Maratitonna – Danza

Gabriele Grossi, apicoltore – Intervento

“A passo di danza” – Danza

Asd “Il Corsaro nero” – Intervento

Prof. Vincenzo Bellacosa – Intervento

Amnesty International – Intervento

Aurora De Santis – Canto

Greenpeace Gruppo Locale di Bari – Intervento

Rosario Le Piane – Canto

Prof. Antonio Di Bello – Intervento

Indiferenti – Canto



6 settembre

Coop. Semi di Vita – Intervento

Gaetano Borgese – Canto

Studenti Istituto Agronomico Mediterraneo – Intervento

Emergency Gruppo locale di Bari – Intervento

The glorious heads – Teatro

Retake Bari – Intervento

Friday for Future – Intervento

Alessandra Valenzano – Canto

Giampaolo Romanazzi, Sindaco di Valenzano – Intervento

Francesca Celiberto – Canto



da sabato 5 a domenica 6 settembre 2020

Valenzano (Bari)

Villa Carducci - Valenzano

dalle 18 alle 24



Ingresso gratuito

In base al protocollo antiCovid-19 e secondo le linee guida regionali (vedi l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 278 del 02 luglio 2020) è obbligatorio indossare la mascherina all'interno dell'area dove si svolgerà l'evento e mantenere la distanza interpersonale di 1 mt.



Info. 3891117142 (solo whatsapp)