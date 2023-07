A Valenzano il Circobus, laboratori di circo ludico ricreativo per i bambini

Nell'ambito del calendario degli eventi estivi di Valenzano (Ba), l'associazione "Un clown per amico aps" propone un pomeriggio dedicato ai più piccoli a partire dai sei anni. Giovedì 28 luglio dalle 18.30 alle 20.30 in Villa Carducci ci saranno laboratori gratuiti per bambini e bambine che potranno mettersi nei panni di piccoli circensi.



L'evento è gratuito e patrocinato dall'amministrazione comunale.