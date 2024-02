A Valenzano l'ultimo incontro del festival Legalitria

Nell’ambito del festival LegalItria, lunedì 18 marzo alle ore 19.00 presso l’Emporio della Cooperativa Sociale “Semi di Vita” in via Capurso a Valenzano, si terrà un incontro sul tema “Riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Visioni comuni, connettere risorse e idee”. Interverranno Leonardo Palmisano, sociologo, Angelo Santoro, presidente della Cooperativa Semi di Vita, e Giampaolo Romanazzi, Sindaco di Valenzano.



LegalItria è un festival di letture e laboratori sulla legalità. Quest’anno, nel Comune di Valenzano, ha previsto incontri aperti alla cittadinanza e laboratori per gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Capozzi Galilei". Questo incontro conclusivo del festival si terrà presso l’Emporio della Cooperativa Sociale Semi di Vita che ha in gestione ventisei ettari di terreni confiscati alla criminalità organizzata a Valenzano su cui sono attivi diversi progetti di agricoltura sociale.



L’incontro si terrà non casualmente in vicinanza del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.