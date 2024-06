A Valenzano la sottoscrizione del protocollo d'intesa per l'avvio del pronto intervento minori

Mercoledi 26 giugno, alle ore 9.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto Agronomico Mediterraneo, in via Ceglie n. 9 a Valenzano (Ba), la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e il Comune di Valenzano siglano il Protocollo per l’Avvio del Pronto Intervento Minori.



Il P.I.M. è un modello di lavoro integrato tra Procura Minorile, Servizi Sociali territoriali e Polizia Locale del Comune di Valenzano che permette un’azione sinergica, più efficace e più tempestiva nell’attività di indagine sociale in favore di Minori in seguito a segnalazioni su eventuali condizioni di pregiudizio come nei casi di abuso-maltrattamento, devianza, evasione dell’obbligo scolastico. Il P.I.M. mira a migliorare il lavoro inter-istituzionale dei diversi organi competenti alla tutela minorile anche attraverso l’individuazione di Assistenti Sociali e Agenti di Polizia Locale dedicati e specializzati in questo tipo di intervento.



Sottoscriveranno il Protocollo il Procuratore Ferruccio De Salvatore e il Sindaco Giampaolo Romanazzi, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali, Giuseppe Del Grosso, della Responsabile dei Servizi Sociali, Giustina Petrella e del Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Ciocia.



La mattinata di formazione, promossa dall’Assessorato alla Politiche Sociali del Comune di Valenzano, vedrà, oltre all’intervento del Procuratore, anche la partecipazione di Paola Di Rienzo, Assistente Sociale del P.I.M. di Bari e di Rosy Paparella, tra le promotrici delle linee guida regionali per il contrasto all’abuso e al maltrattamento.



Una giornata dedicata alle Assistenti Sociali dei servizi sociali territoriali e degli altri servizi specialistici che si occupano di tutela minorile, con il coinvolgimento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Puglia, rappresentato dalla Presidente, Milena Matera. L'incontro sarà anche e soprattutto un momento di confronto con tutti i presidi educativi territoriali, rappresentati dal mondo della scuola, l’Istituto Comprensivo “Capozzi – Galilei” e il I Circolo Didattico “Giovanni XXIII”, oltre alle Associazioni del territorio, Medici di Base e Pediatri e i servizi d’ambito rivolti a cittadini, minori e famiglie, il Centro di Ascolto per le Famiglie, il Pronto Intervento Sociale e il Centro Antiviolenza.



Il Pronto Intervento Minori, nasce come servizio sperimentale, promosso dall’Assessorato al Welfare del Comune di Bari ed è annoverato tra le buone prassi a livello nazionale tra gli interventi di tutela minorile.