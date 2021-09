A villa Galantucci di Bari Giuseppe Romito presenta "Club san gallo" (Fides edizioni)

Sarà presentato sabato 2 ottobre presso Villa Galantucci (via Vela, 105 – traversa di via Fanelli) di Bari il romanzo di Giuseppe Romito dal titolo “Club San Gallo” (Fides Edizioni). Dialogherà con l’autore Nicola De Dominicis. Interverranno Nino Greco e Alessio Rega. L’evento organizzato dall’Archeoclub Italo Rizzi avrà inizio alle ore 18.00.



Parigi. Un funzionario di Palazzo Chigi viene trovato morto a Montmartre, sgozzato nelle vicinanze dell’hotel dove alloggia. Il critico d’arte e aspirante politico Anselmo Caputo, migliore amico della vittima sin dall’infanzia, appresa la notizia decide all’istante di partire per la Francia, abbandonando di punto in bianco la campagna elettorale per le Regionali in Puglia. Da quel momento, Caputo si ritroverà sua malgrado coinvolto in un intrigo che si svolge tra la capitale francese e Roma, nel tentativo di scoprire i legami del suo amico e della moglie Agnese con un complotto internazionale che mescola Arte e Storia, il Vaticano con i suoi equilibri politici e i piani segreti di un club di cardinali che, se portati alla luce, sconvolgerebbero il mondo intero.

