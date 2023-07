A Violet pine live a Quadro

Continuano i live qui da Quadro all'interno del cortile dell'Ex Macello di Putignano!

Martedì 25 Luglio toccherà agli A Violet Pine!



• A VIOLET PINE •

martedì 25 luglio 2023

h. 21.00

Quadro

Via Santa Caterina da Siena sn

Putignano



A VIOLET PINE

È un trio Post-Rock attivo dal 2010. Nel 2013 arriva l'esordio su Seahorse Recordings, dal titolo "Girl", seguito da "Turtles" nel 2015 per la T.a.Rock Records. Dopo quattro anni con una line up e un approccio più orientato allo Stoner Rock il 21 marzo 2019 viene pubblicato "Again" che riceve numerosi riscontri positivi dalla stampa specializzata. Nel 2021 la band festeggia i 10 anni di attività con la pubblicazione di un Ep live con i primi brani scritti dal titolo "Ten Years Gone". Nel 2022 esce il nuovo album "Crown Shyness"

La band ha suonato con Putan Club, Skeletal Family, Rendez Vouz, Tying Tiffany, Ronin, His Clancyness etc.

Giuseppe Procida - vocal, guitar

Francesco Bizzoca – bass & guitar

Paolo Ormas – drums



Ascolta qui:

AGAIN https://youtu.be/zUVGzkg6CvA

NEW GLOVES https://youtu.be/5LFv9bkfL3k

PATHETIC https://youtu.be/KlOYpZMgGjQ

LIVEhttps://youtu.be/X5qWE8Sz19g



A seguire selection musicale a cura di Raimondo ZZ ?