A voz do Brazil, musiche di Jobim, Gilberto e Nazareth

Prezzo Ticket 13 euro (intero) – 10 euro (ridotto under 26) – 5 euro (ridottissimo under 15)

Sabato 9 marzo 2024 alle ore 21.00 Palazzo Pesce presenta “A vox do Brazil”, insieme alla Donatello D’Attoma pianoforte e Andrea Campanella clarinetto.



Un viaggio nel Sudamerica nella tradizione della musica brasiliana e dei suoi più illustri esponenti tra cui Ernesto Nazareth, Egberto Gismonti, Paquito D’Rivera, Carlos Antonio Jobim. Il duo inedito formato dal pianista Donatello D’Attoma e il clarinettista Andrea Campanella, ci condurrà nella terra del ritmo, del suono e della poesia sudamericana, il Brasile, con l’esecuzione rivisitata di alcuni grandi classici della canzone tradizionale. Il repertorio prevede inoltre l’esecuzione di composizioni inedite firmate dai due artisti pugliesi.



Andrea Campanella, conduce gli studi classici presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli e successivamente un master in ambito jazzistico presso lo stesso conservatorio. Negli ultimi tre anni, tra i luoghi più importanti, si è esibito a Mosca (Dicembre 2015), Mantova (Teatro Bibiena, Aprile 2016) e all’Auditorium Parco della musica di Roma, nel 2017, Teatro Petruzzelli di Bari, Teatro LACdi Lugano (Aprile 2018) ed in numerosi festival nazionali ed internazionali. Ha suonato con Markus Stockhausen, Joe Cohn, Steve Potts, Lino Patruno, Paolo Damiani, Domenico Caliri, Ute Lemper, Fabrizio Bosso, Peppe Servillo, Moni Ovadia, Avion travel solo per citarne alcuni.



Dontello D’Attoma, pianista, compositore, musicologo. Dopo il diploma in organo, ha seguito corsi di interpretazione organistica in Svizzera con Guy Bovet, Marie Claire Alain, e L.F. Tagliavini. Nel 2011 si laurea in Musicologia all’Università di Pavia e nel 2021 in Pianoforte Jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Il suo disco Shemà ( Alfa Music, 2016 ) è tra i migliori dischi di jazz del 2016 secondo la rivista specialistica JAZZIT. Si esibisce in Italia nei più importanti club e festival musica jazz e contemporanea tra cui Casa del Jazz, Roma Jazz Festival, Umbria Jazz, Blue Note, Iseo Jazz Festival, Bari in Jazz e altri e all’estero, in particolare in Francia, Germania, Russia e Polonia, collaborando con importanti nomi italiani e internazionali tra cui Fulvio Sigurtà, Daniele Di Bonaventura, Giovanni Falzone, Emanuele Cisi, Roberto Ottaviano e altri.