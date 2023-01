Ab Origine”, il racconto delle origini della peste del 1690 a Castellana Grotte

Domenica 8 gennaio 2023, con partenza alle ore 19 da piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte (Ba), ha debuttato per la prima di tre serate “Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio”, rievocazione storica con installazioni immersive ideata e creata da Angelo Barone (a cui è affidata la direzione artistica e la regia) in collaborazione con Vito Cassano e la Compagnia Eleina D. (che cureranno le coreografie) e Officina Chiodo Fisso (partner per la scenografia urbana), con la partecipazione straordinaria dell’attore Fabio Troiano, che sarà protagonista di una performance video e sarà presente nella stessa serata dell’8 gennaio 2023.

Lo stesso Troiano ha aperto, di fatto, il programma dell’evento con un intervento pubblico alle ore 18,30 di domenica 8 gennaio 2023 in piazza Nicola e Costa a Castellana Grotte.

Lo spettacolo Ab Origine, inserito nel calendario di eventi “I Giorni del Fuoco 2023”, è promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl e rientra nell’ambito di Piazze d’Inverno, il più ampio programma di iniziative invernali e natalizie.

Ab Origine si basa principalmente sugli eventi che hanno interessato Castellana Grotte durante l’epidemia di peste bubbonica del dicembre 1690 e del gennaio 1691, con riferimento alle principali figure storiche e agli usi e costumi sviluppatisi all’interno della popolazione durante l’epidemia. Lo spettacolo si ispira alle principali opere del teatro dell’assurdo degli anni quaranta del novecento (Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Albert Camus etc.). Per il 2023, il primo capitolo è, appunto, intitolato “Yersinia Pestis”, promenade theatre durante la quale il pubblico cammina al proprio ritmo in un percorso allestito in modo teatrale e suggestivo all’interno del centro storico di Castellana Grotte. Nella loro esplorazione i membri del pubblico possono imbattersi in appestati, monatti, flagellanti, luci intense (comprese le luci stroboscopiche), nebbia e foschia, entrare in una chiesa illuminata solo da candele ed ascoltare un canto sacro, imbattersi in uno spettacolo di danza aerea o semplicemente incontrare i famosi cortei di penitenza che attraversano il percorso. Contenitore di tutto, appunto, sarà il centro storico di Castellana Grotte, vero protagonista dell’installazione immersiva. Partendo da questo concetto, e da un percorso complessivo di circa 400 metri, lo scopo è quello di contaminare le vie più antiche della città, in maniera suggestiva ed emozionante, con le tre arti performative e con un racconto profondamente attaccato alle radici storiche del territorio e allo stesso tempo adatto ad ogni tipo di pubblico.

Musica, performance di danza, video, allestimenti suggestivi, monologhi ispirati alle relazioni mediche e scientifiche del tempo si susseguiranno nelle nove scene che, a partire dalla scoperta della peste a Castellana porteranno il racconto dei fatti di allora fino alla spurgatione e alla ricostruzione del prodigioso intervento di Maria Santissima della Vetrana.

In programma le repliche: lunedì 9, martedì 10 gennaio 2023. Il primo ingresso è per le ore 19 con partenza da piazza Nicola e Costa. L’evento è gratuito con ingresso a gruppi e non è necessaria prenotazione.

Ab Origine - Laddove tutto ha avuto inizio è un evento promosso da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, direzione artistica e regia di Angelo Barone, coreografie di Vito Cassano, scenografia urbana di Officina Chiodo Fisso, consulenza storica di Ets Legato a Mano, allestimenti interni storici di Davide Gasparrini, aiuto regia di Giulia De Angelis. È realizzato in collaborazione con Compagnia Eleina D, Officina Chiodo Fisso e Ets Legato a Mano, Amici Nostri APS, Artinscena di Annalisa Bellini, Associazione di promozione sociale Aps SottoSopra, Associazione Teatrale Grocà APS, Filodrammatica “Ciccio Clori”, Passione Danza di Daniela Carbone, Cereria Medievale di Bevagna e Pro Loco di Bevagna.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale dell’Ente www.comune.castellanagrotte. ba.it e sui canali social di Comune di Castellana Grotte.