'Abbassa la tua radio', Dee Dee Joy – Larry Franco a palazzo Pesce

Venerdì 18 dicembre 2020 alle 20.30 (I set), 22.00 (II set) a Palazzo Pesce è di scena “Abbassa la tua Radio” insieme a Larry Franco e Dee Dee Joy.



Un concerto in Puglia per ascoltare le canzoni di un epoca che non esiste più: i più grandi successi della radio degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta. Il programma musicale – sfociato in un CD insolito e affascinante di cui Lorenzo Procacci Leone scrive: “La ricerca e l’amore di Larry Franco e Dee Dee Joy per lo swing e per la musica coinvolgente non finiscono mai di sorprendermi. Vengo cullato e stuzzicato dalle note favolose di questo strepitoso omaggio alla radio in cui ritrovo pezzi di Ellington (“Sophisticated Lady”), canzonette classiche trasmesse dall’Eiar (“Conosci mia cugina”, “Sono tre parole”, “Quel motivetto”) e classici immortali (“Unforgettable, “Take the train”). Il tutto in una cornice appassionata e appassionante che tutti i jazzofili dovrebbero avere in collezione” –, è pensato e voluto in formazione minimalista, con pianoforte, due voci e rullante, usato per colorare i brani e aggiungere quella sfumatura in più affinché la musica sia intima e al tempo stesso svincolata dagli schemi imposti da una vera sezione ritmica.



Tutto affidato alla verve e alla sensibilità artistica di Larry Franco e Dee Dee Joy – quest’ultima una delle poche brushwoman e cantanti al tempo stesso al mondo – duo affiatato e dall’intesa incrollabile da sempre vicino come stile e tendenza al jazz tradizionale, allo swing e al jazz classico dei grandi interpreti italiani e americani.



Per info sulle misure da adottare e modalità acquisto biglietti consultare il sito.